Janotka o rozmíšce po utkání: Nenecháme tu na sebe řvát. Sparta se k výhře protrápila
Souboje, kvantum nepříjemných soubojů, sprinty, emoce… Na Letnou ve 4. kole Chance Ligy přijela klasická Sigma Tomáše Janotky. A i po závěrečném hvizdu emoce dokonce přetekly přes příslušné meze, kolem středového kruhu se strhla mezi mančafty Olomouce a Sparty mela. „Nejsme žádní Mirkové Dušínové, ale ať si každý zamete před svým prahem,“ uvedl trenér Hanáků. Při hře jedenáct na jedenáct by podle něj tři body na Letné nezůstaly, nelíbila se mu ale až druhá žlutá karta pro Jiřího Krále v 92. minutě zápasu.
Pojďme nejprve k první, té důležitější červené kartě Jana Koutného. Jak jste to viděl, zaváněl tam ofsajd Rrahmaniho?
„Já to neviděl, viděl to rozhodčí. Posoudili to tak, jak posoudili. Ofsajd neviděli, tak je to červená karta.“
Co to s mladým klukem, jako je Jan Koutný, udělá?
„Byl zlomený, ale má naši podporu. Je to situace, kterou si musí zažít. Je to o malém rozhodnutí, jestli útočící hráč lízne balon… Takových nezdarů ještě zažije plno. Je to gólman, co nás tu tři kola držel, nebudu mu přeci vyčítat jednu situaci.“
A červená karta pro Jana Krále, respektive druhá žlutá? Podle zápisu rozhodčího ji dostal za to, že křičel „Co pořád řveš?“
„Od Krále jsem se dozvěděl, že to řval na Ševinského a ne na rozhodčího. Z toho pohledu asi rozhodnutí asi nebylo správné.“
Můžete přidat pohled k tomu, co se stalo po zápase? Byla tam mela ve středovém kruhu…
„Každý tým nějakým způsobem bránil své spoluhráče a kamarády. Došlo k určitému vyříkávání si situací. Bylo to hodně emotivní, někdy až trochu hokejové. Jsem rád, že jsme tu nebyli za otloukánky a nenechali jsme si nic líbit. Jsem v pohodě s tím, že tu na sebe nenecháme řvát. My máme svědomí čisté, nebyli jsme první, kteří na někoho začali pořvávat. Některé věci se nehodí. Nejsme nějací Mirkové Dušínové, ale každý ať si zamete před svým prahem.
Jak se vám výkon na Letné líbil?
„Viděli jsme hodně emotivní utkání, v první půli jsme se snažili rozbourat rozehrávku Sparty a naše obrana působila spolehlivě. Červená karta ale byla velkou komplikací, proti tak silnému týmu pak není jednoduché uspět. Kluci se ale prali statečně. Klobouk dolů, jak zvládli fungovat v rámci obranného bloku. Sparta se k tomu vítězství protrápila. Kdybychom hráli v plném počtu, odvezeme si odsud alespoň bod nebo tři. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří vytvořili fantastickou atmosféru. Škoda výsledku, věřili jsme si na víc.“
Popište váš taktický plán…
„Chtěli jsme mít pokryté meziprostory, být odvážní, vystupovat a jít v úvodní fázi rozehrávky soupeře tvrdě po všech třech stoperech. V tom jsme mohli pracovat ještě ve větší intenzitě, od Tijaniho v tom čekáme víc, aby byl spouštěčem presinku. Záměr byl nepustit Spartu do rotace a kombinace, ve které jsou silní. Až na výjimky se nám to dařilo. Viděl jsem tam i progres v naší kombinaci.“
Nečekal jste od Tijaniho i víc při hře v deseti? Že udrží víc balonů?
„Myslím si, že má skvělou postavu a jeho přínos mohl být větší. Představuji si větší rvavost. Ale je u nás krátce, jsou tam porodní bolesti. Náš způsob hry do něj dostaneme.“
Co další letní posila – Matúš Hruška, který nahradil Koutného v bráně?
„Naskočil do rozjetého vlaku na Spartě a předvedl spolehlivý výkon. To je ta role, u které si slibujeme, že zvládne s přehledem. Obdržel jen jednu branku, to mluví za vše.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu