Dejte Rrahmaniho mezi řady… Sparta nepřesvědčila, Priske ale ukázal plán B
PRVNÍ DOJEM BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Janotkovi bojovníci na Letné neuspěli, byť měli v první půli k bodu alespoň nakročeno. Od Sparty to proti Sigmě nebylo přesvědčivé, o vítězství tak rozhodly dvě věci – vyloučení brankáře Jana Koutného a zajímavý tah Briana Priskeho. Hvězda zápasu? Skvěle hrající Albion Rrahmani. Další ofenzivní parťáci se k němu ale nepřipojili.
Hlavní události
- Nešťastník Koutný. Kdyby stál o půl kroku níž, slavil by zákrok. Kdyby mu balon ruku přeletěl, je na něj faul. Nic z toho se nestalo, mladý gólman sáhl na míč za vápnem a nešťastně poslal svůj tým do deseti.
- Sparta ve čtyřce. Na Letné žije tříobráncový systém jako dogma. Ale do druhé půle vstoupili domácí nečekaně se čtyřmi obránci. Na tak velkou porci zápasu se touto formací vytasila poprvé od května 2023.
- Všichni do útoku! Žádný trojzubec, ale „čtyřzubec“. Ve druhé půli běhala na hřišti všechna čtyři ofenzivní esa – Kuchta, Haraslín, Rrahmani i Birmančevič. Potenciál tam je, ale jeden gól proti deseti je málo.
Kdo mě zaujal
- Albion Rrahmani: Dejte Rrahmaniho mezi řady a bude se (i vás) fotbalem bavit. Elegantní prostrkávačky do vápna, spoustu pohybu a především skvěle zakončená gólová akce. Nejlepší na place. Známka: 7/10
- Filip Slavíček: Sigma se při nešťastných konstelacích osudu prala hrdinně a je třeba ji ocenit. Krajní univerzál velice solidně zavřel nebezpečnou levou stranu Sparty. I Haraslína. Známka: 7/10
Kdo mě zklamal
- Muhamed Tijani: Nedá se mu upřít běžecká snaha, presoval poctivě. Ale doteky s míčem prakticky neexistovaly. V solidní pozici se nechal přehlavičkovat Kadeřábkem. Známka: 3/10.
- Jan Kuchta: Jeho seskakování je skvělá zbraň, ale jednou jím vytvořil i nebezpečný útok pro soupeře. A prázdná brána ve 47. minutě? To musí kanonýr trefovat…. Známka: 4/10.
Jak to zvládli trenéři
- Brian Priske: Ukázal, že má plán B i C. Hned po osmi minutách změnil systém sparťanské rozehrávky, která přes nepříjemnou pravou stranu Sigmy nefungovala. Do druhé půle přešel na 4-2-3-1 a obětoval jednoho obránce, aby soupeře umačkal co nejdříve. Povedlo se na výbornou.
- Tomáš Janotka: Vysoká obranná linie se někdy při sparťanských nákopech třásla, ale je sympatické, že nechtěl hrát beton. Své svěřence nadriloval skvěle, soubojově a běžecky Spartu trápili. V deseti hráčích už by Janotka na body potřeboval zázrak.
Fanoušci a atmosféra
