F1 Preview: první sprint, zákeřná Imola slibuje drama. Risk od Red Bullu

Video se připravuje ... Dvoutýdenní čekání je u konce, Formule 1 pokračuje prvním letošním závodem na starém kontinentu. Bájná Imola, čtvrtá zastávka sezony 2022, nabídne první sprint s novými pravidly. Fanoušci navíc nervózně vyhlíží déšť, jezdci Ferrari prožili hektický týden a Red Bull zvažuje risk, aby se vrátil do hry o titul. To vše v našem preview.

Domov Ferrari Okruh v Imole, pojmenovaný po zakladateli Ferrari Enzovi a jeho synovi Dinovi, se nachází pouhou hodinu jízdy autem od továrny nejslavnější stáje F1 v Maranellu. Očekává se, že „tifosi“ na domácí Velké ceně vytvoří bouřlivou atmosféru a poženou Carlose Sainze s Charlesem Leclercem. „Bude to rozhodně něco neuvěřitelného, ale nesmíme sami sebe dostat zbytečně pod tlak,“ těší se vedoucí muž šampionátu Leclerc na velice specifickou trať, která se jako jedna z mála jede proti směru hodinových ručiček. „Je to velice náročný, ale zároveň krásný okruh,“ má k Imole respekt Mick Schumacher z Haasu. Není se čemu divit. Celý sport má stále v paměti tragický víkend v roce 1994, kdy zde zahynuli Roland Ratzenberger a Ayrton Senna. Charles Leclerc zatím suverénně vládne letošní sezoně Formule 1 • Foto ČTK / AP / Simon Baker

Vylepšený sprint Po loňské premiéře byly sprintové víkendy vyhodnoceny jako zajímavé zpestření, které potřebuje jen trochu vyladit, a tak letos opět uvidíme tři kvalifikační sprinty na 100 kilometrů. Kromě Imoly se bude pozměněný víkend týkat Velkých cen Spielbergu a Sao Paula, jež bylo součástí experimentu i v debutové sezoně. Nově však místo nejlepší trojice obdrží body do celkového hodnocení hned prvních osm závodníků v cíli. Vítěz přitom dostane 8 bodů, druhý 7, třetí 6 a tak dále až k osmé příčce. „Je to změna k lepšímu. V sobotu pojedu naplno!“ slibuje Kevin Magnussen z Haasu. Program je tedy následující. Po pouhém jednom pátečním tréninku se odjede klasická kvalifikace, jež určí pořadí pro sobotní sprint na 21 kol, kterému bude předcházet druhý trénink. Podle výsledků kvalifikačního sprintu následně jezdci odstartují do nedělního závodu. Poprvé v sezoně se pojede kvalifikační sprint • Foto ČTK/AP

Sainz má smlouvu, Leclerc bez hodinek Velice rozdílný týden zatím prožívají jezdci suverénně vedoucího týmu. Lídr šampionátu, Charles Leclerc, „dojel“ na svou pověstnou přívětivost k fanouškům, když mu povedená skupinka při focení ukradla hodinky značky Richard Mille. „Nebyl to příjemný zážitek, ale stalo se,“ je Leclerc smířený se ztrátou originálního kousku v ceně alespoň 7 milionů korun. Jeho kolega, Carlos Sainz junior, na druhou stranu získal jistotu dalších dvou let v rudých barvách. Ferrari se sedmadvacetiletým Španělem prodloužilo kontrakt, jenž měl původně vypršet po této sezoně, až do konce roku 2024. „Mnohokrát jsem řekl, že máme nejsilnější jezdeckou dvojici, takže bylo naprosto přirozené, že naši spolupráci s Carlosem prodloužíme,“ těšilo šéfa Ferrari, Mattiu Binotta. Carlos Sainz prodloužil smlouvu ve Ferrari • Foto Reuters

Spolehlivost Red Bullu Úřadující mistr světa Max Verstappen zatím dokončil kvůli technickým potížím pouze jediný závod v sezoně. A přestože Velkou cenu v Džiddě vyhrál, jeho ztráta na prvního Leclerca je nyní již hrozivých 46 bodů. „Jestli brzy nedostane auto, s nímž bude schopen vítězit, tak s ním bude k nevydržení,“ je si vědom poradce Red Bullu Helmut Marko. Dobře informované zdroje proto spekulují, že by „rudí býci“ mohli přivést do Imoly řadu vylepšení, která by navíc měla i značně snížit hmotnost nejtěžšího vozu na roštu. „Abychom se Ferrari vyrovnali, musíme naše nastavení trefit naprosto perfektně, proto možná budeme muset zariskovat a zkusit nasadit novinky, i když nás před kvalifikací čeká pouze jeden trénink,“ přiživil spekulace sám Marko. Red Bull není v úvodu sezony spolehlivý • Foto ČTK/AP