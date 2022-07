Rudkovská ukázala ložnici, ve které usíná s Pljučenkem: Šílený kýč, smějí se lidé

Vkus dostal pořádně přes prsty. Manželka krasobruslařského šampiona Pljuščenka dala nahlédnout do ložnice, kterou s medailistou z Turína sdílí. A přesto, že ji se zařizováním pomohla speciální agentura, ani profesionálové nedokázali zabránit některým bizárním kouskům, které si Rudkovská do pokoje umístila. Zatímco Ruska se na svou ložnici pěla samé ódy, lidé v komentářích její nadšení moc nesdíleli...

Pljuščenko si za svou kariéru vydělal slušné peníze, a tak si může dovolit život v luxusu. Jak teď ale ukázala jeho manželka Jana, blahobyt a vkus nejdou vždy ruku v ruce. Rudkovská dala nahlédnout do společné ložnice a fanoušci nestačili žasnout.

Už ode dveří se táhne vytapetovaná zeď, která z dálky připomíná starodávná kamna. Když ale návštěvník přistoupí o kousek blíž, zjistí, že jde jen o zvláštní vzor, kterému dominují malé opice. Nechybí samozřejmě ani drobné detaily v podobě značkové deky anebo obrázek elegantní Audrey Hepburnové.

Hned po podivné tapetě si o pozornost říká také honosný lustr, na kterém se prolíná modrá, červená a žlutá barva. Takový kousek by ale nejspíš lidé čekali spíše v plesové místnosti, než v ložnici. V podobném duchu má pak Rudkovská i zrcadlo u toaletního stolku a také světlo u postele. Namísto skříní si zase pár nechal do ložnice umístit kovové kufříky podobného vzhledu, jaké s sebou na tour vozí rockové hvězdy.

V součtu to tak spíše vypadá, že se Rudkovská s Pljuščenkem nemohli rozhodnout do jaké stylu by se nejradši pustili, a tak zkusili »od všeho trochu«. Podobně reagují i fanoušci v komentářích. „Jak nevkusné,“ vrtí hlavou jeden z nich. „Chlubit se ložnicí je směšné. Tím spíš takovým kýčem,“ přitakal další.