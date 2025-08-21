Malmö potvrdilo miliardový rozpočet, sigmáci děkovali lidem. Janotka: Víme, kam patříme
PŘÍMO Z MALMÖ | Možná by gól z penalty v úplném závěru směrem k dvojzápasu vůbec nic neřešil, ale pocitově zatraceně bolí. Branka na 3:0 pro Malmö staví jinak sympaticky prezentující se Olomouc před odvetou na Andrově stadionu do velmi složité situace. „Jsme realisti. Ale buďme vděčni za to, že budeme v Evropě i na podzim,“ připomněl kouč Tomáš Janotka, že Sigma sice velmi pravděpodobně se švédským mistrem vypadne, ale přesto má jistotu Konferenční ligy.
Ještě loni byly před vstupem na Andrův stadion vyskládané zkrvavené prasečí hlavy, okna kanceláři hyzdily transparenty vyzývající vedení k rezignaci. „Hnus fialovej,“ ulevil si tehdejší trenér Jiří Saňák. Fotbalová atmosféra v Olomouci byla na bodu mrazu, fanoušci bojkotovali zápasy, protože se neztotožňovali s tím, kam klub směřuje. Spíš nesměřuje.
O rok později Sigmu stejní lidé dorazili podpořit do švédského Malmö v rámci play off Evropské ligy v úplně jiné náladě. „Ale pořád jsme na začátku,“ podotkl SLO (člověk starající se o fanoušky) klubu Zbyněk Müller, když na útulném náměstíčku Lilla Torg dvě hodiny před začátkem čtvrtečního zápasu vítal zhruba dvě stovky příznivců z Moravy, než společně za doprovodu policie zamířili na Eleda Stadion.
Zpívali, skandovali, bubnovali. Evropský výjezd po sedmi letech si viditelně užívali, pochod do arény měl úroveň. Jasně, není to tak, že by se najednou celá Haná „pobláznila“ a dennodenně řešila jen fotbal, nicméně progres v náhledu veřejnosti na tým s vlastním trenérem i odchovanci v sestavě je nyní mnohem pozitivnější.
Nic na tom nemění ani porážka 0:3 ve Skandinávii, byť porvat se za týden v odvetě o postup do Evropské ligy bude krutá písemka. Domácí s rozpočtem 54 milionů eur, čili v přepočtu přibližně tak sedmkrát vyšším, než má Olomouc, předvedli, co znamená označení opravdová evropská kvalita.
Ne že by to byl v poli ze strany Švédů kolotoč, jak se říká. Sigma se v mezihře držela sympaticky, i míč měla na kopačkách častěji, než možná sama čekala (43 %). Nicméně individuální technické dovednosti jednotlivců z Malmö jsou zkrátka jinde. A především pak schopnost potrestat sebemenší chybičku, na což v tuzemské konfrontaci nebývá vítěz MOL Cupu zvyklý.
Třetí branka? Extrémní rána
„Přišlo mi, že se třikrát dostali k bráně a dali z toho tři góly,“ kroutil hlavou Štěpán Langer, který po delší době nastoupil pod hrotem a užil si to. „Nebyla to od nich vyloženě škola fotbalu, bohužel třetí branka je pro nás extrémní rána,“ shrnul.
Utkání šlo do nastaveného času, Sigma prohrávala 0:2, což by pro odvetu nebyl vyloženě katastrofální výsledek. Jenže po rychlém ťukesu se za Syllova záda dostal Ekong, jinak vynikající Guinejec ho fauloval a penalta završila skóre na 3:0 pro favorita. Když si člověk promítne, že ani první inkasovaný gól nebyl z kategorie neřešitelných (nastal po nepřesném odkopu brankáře Jana Koutného) a druhý po rohu už vůbec ne, nemůže se zbavit dojmu, že porážka o tři kusy je drsná.
„Krutá,“ upřesnil kouč Tomáš Janotka. „Lekce z evropské produktivity. Zkušenosti, které musíme zúročit ve zbytku sezony. Děkujeme skvělým fanouškům za podporu,“ vyťukal na sociální síti X místopředseda představenstva Jakub Beneš.
Když německý sudí Tobias Stieler naposledy foukl do píšťalky, zůstal Beneš ve VIP sedačce po boku Ladislava Mináře a Aleše Škerleho smutně sedět. Na jednu stranu hrdost, na druhou zklamání. Modrobílý kotel přesto tleskal, dalších dvanáct tisíc domácích bylo ale spokojenějších. Je jasné, že Malmö je velmi blízko základní fáze Evropské ligy.
„Strašně těžce se mi to hodnotí, protože zápas má dvě roviny. Jedna je nasazení a herní projev, troufám si říct, že jsme podali za celý podzim herně nejlepší výkon. Ale výsledek je druhá rovina,“ popisoval Janotka. „Štve nás to, je mi kluků líto. Ale víme, kam patříme...“