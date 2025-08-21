Sparta - Riga 2:0. Letenští dobývali obranu, rozhodli Kuchta a Rrahmani
Pozdní gól zásadně posouvá fotbalisty Sparty směrem k podzimu v Evropě. Albion Rrahmani potvrdil v poslední minutě duelu s FC Riga pověst střelce, vytáhl svou placírku, zbraň, o které se ví, a mazanou ranou posunul výsledek prvního duelu play off Konferenční na příjemné skóre 2:0. Ale pozor, soupeř dorážel…
Navedl míč středem, schoval se za obránce a chytrou ranou pokořil gólmana, míč ještě opřel o tyč. Kosovan Albion Rrahmani znovu potvrdil schopnosti snajpra, v sezoně je na šestí zásazích v devíti startech. To je bilance! „Jsem útočník, jsem odpovědný za góly. Je to pro mě důležité,“ radoval se Kosovan.
„Bylo to složité utkání, když hrajete třikrát týdně, tak je to těžké. Věděli jsme, že Riga má výborné přesuny do útoku a hrají na brejky, což se potvrdilo. Myslím si, že výsledek je hodně cenný,“ oddychl si stoper Adam Ševínský.
„Pořád je to hratelné, doma jsme silnější. Pokusíme se o zázrak, Sparta patří rankingově do jiné soutěže,“ varoval soka slovenský trenér ve službách Rigy Adrián Guľa, někdejší kouč Plzně. „Škoda, byl to laciný gól,“ láteřil.
Branka uzavřela střet, který odstartoval pozoruhodně. Veljko Birmančevič se dostal za záda soupeře, po souboji upadl, sparťané měli přímý kop. Srb ihned začal hecovat diváky, dokonce tak vehementně, že si hlavní rozhodčí pomyslel, že spílá asistentovi, který byl poblíž.
Bylo to jinak, útočník chtěl rozpálit tribuny, což se mu podařilo. V tu chvíli se připomněla slova kouče Briana Priskeho, který několikrát mluvil s nadšením o letenských pohárových nocích.
Emoce pracovaly
Navíc jeho tým hrál v tu chvíli velmi slušně. Ve středu pole si sedá dvojice Kaan Kairinen - Magnus Kofod Andersen, v poslední době se ustálila také defentivní trojice ve složení Emmanuel Uchenna, Asger Sörensen, Adam Ševínský. Především druhý z nich podal proti lotyšskému sokovi výborný výkon, je symbolem spolehlivosti, i když oba poločasy dohrával s viditelnými bolestmi v nártu či kotníku.
Sparťané protivníka naháněli, tempo bylo vysoké, je znát, že drží vítěznou sérii. Vrchol této snahy přišel ve 22. minutě. Lukáš Haraslín kopl roh směrem do brány, na přední tyči ho tečoval Jan Kuchta, za brankovou čárou ho už jen jistil Birmančevič. Zdálo se, že další zásahy přijdou.
Jenže hosté byli proti. Znatelně přidali, vysunuli napadání, dostávali se až ve čtveřici k šestnáctce domácích. Byli dotěrní i ostří. Navíc se rozjely emoce, což Spartě tolik nevyhovovalo. Kupříkladu Ševínský se poměrně výrazně postrkal s Meissou Diopem. Bylo dost překvapivé, že ani jednomu z nich neukázal albánský rozhodčí Enea Jorgji žlutou kartu.
Domácí potřebovali zklidnění, rozumějte druhou trefu. Jenže ta přes šance nepřicházela. Hosté sice kousali v poli, jenže možnosti neměli.
Sparťanské příležitosti pohříchu zahazovali ti nejpovolanější - dvě vyhlášené placírky. Ve druhém poločase měl Rigu dorazit kapitán Haraslín. Vždyť jeho „obalovačka“ je pojem, tentokrát však nefungovala. Dvakrát ho vychytal gólman, z přímého kopu pálil nad, v jasné šanci neutáhl střelu tak, aby zapadla za tyč.
Podobně se už zadařilo dalšímu mistrovi této disciplíny. Albion Rrahmani nebyl v první možnosti přesný, reputaci si však vylepšil ve zmiňované 90. minutě, kdy připomněl gól z loňského derby, který dal Antonínovi Kinskému.
Po zápase si vysloužil velkou gratulaci od Priskeho. „Jsme jako rodina. Věřím, že v Rize budeme hrát ještě lépe a postoupíme,“ řekl Rrahmani. „Tlačili jsme do konce, viděli jsme jejich úroveň, mají velmi dobré individuality. Ve druhé půli mi scházelo trochu víc kvality,“ narážel Priske na zahozené šance.
Tu poslední však kosovský forvard zvládl, což je pro Spartu zásadní zpráva, dvougólový náskok by měla příští středu v Lotyšsku rozhodně udržet. I když je sok tuze kousavý. „Sebevědomí jde nahoru, ale my musíme být nohama na zemi, protože sezona bude dlouhá,“ nakázal Ševínský. Jeho mužstvo vyhrálo poosmé v řadě, v neděli přivítá na Letné Duklu a bude hájit pozici vedoucího mužstva ligového pořadí.