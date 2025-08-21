Celje - Baník 1:0. Ostravané ve Slovinsku padli, jediný gól musel potvrdit VAR
Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy prohráli 0:1 v Celje. O vítězství lídra slovinské ligy rozhodl vlastní gól Matěje Chaluše z 10. minuty. Odveta je na programu za týden na stadionu ve Vítkovicích.
Slezané po osmi soutěžních zápasech v sezoně mají na kontě stále jedinou výhru proti Austrii Vídeň, která jim stačila v minulém kole k postupu. V hlavní fázi evropské soutěže byli naposledy v Poháru UEFA v sezoně 2008/09. Vítěz dvojzápasu postoupí do ligové fáze Konferenční ligy a dostane bonus 3,17 milionu eur (78 milionů korun).
Baníku úvodní dějství vůbec nevyšlo a chvílemi byl pod drtivým tlakem. Hned v první minutě Poplatnik hlavičkoval do tyče a jeho dorážku z malého vápna zázračně zlikvidoval brankář Holec. Sudí Masijev na konci akce nařídil penaltu po Chalušově skluzu na míč a kontaktu s Karničnikem, po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů ale verdikt přehodnotil.
V osmé minutě ázerbájdžánští sudí nejprve neuznali gól domácích kvůli ofsajdu, videorozhodčí je ale znovu opravil. Chaluš se tak přece jen stal smutným hrdinou, když si hlavou srazil do vlastní sítě Iosifovův centr. Slezané ani v osmém soutěžním duelu v sezoně neudrželi čisté konto.
Čtvrtfinalista minulého ročníku Konferenční ligy potvrzoval, že je ofenzivním mužstvem, před dneškem nastřílel v 11 soutěžních zápasech 30 branek. Po čtvrthodině Tutyškinas hlavou těsně minul a záhy Zabukovnik opět trefil tyč. V 32. minutě Poplatnik po další Iosifovově nabídce ve stoprocentní šanci přestřelil. Neujala se ani Nietova tečovaná střela, která proletěla půl metru kolem vzdálenější tyče.
Hosté poprvé vystřelili na bránu v poslední minutě první půle, Rigovu hlavičku gólman Leban vyrazil. Velkou převahu slovinského celku vyjadřoval i poločasový počet střel 11:3 a držení míče 71 procent.
Ostravský trenér Hapal upravil rozestavení na systém s čtyřmi obránci a o přestávce sáhl ke třem změnám: na hřiště poslal Munksgaarda, Holzera a čerstvou posilu Plavšiče. Jeho mužstvu střídání prospěla a k vidění byl vyrovnanější souboj. Krátce po změně stran prověřil Lebana střelou z dálky opět Rigo. Na druhé straně Kvesič z úhlu rozvlnil jen boční síť.
Závěrečná půlhodina byla z obou stran výrazně opatrnější a 5327 diváků na stadionu Z’dežele dlouho čekalo na gólovou šanci. Tempu utkání neprospěla ani častá přerušení a zhoršující se terén. Až v 79. minutě se Iosifov řítil z pravé strany na Holce, slovenský brankář jeho nájezd vychytal. O chvíli později to domácí křídelník zkusil prudkou ranou a Holec konečky prstů vytlačil míč nad břevno.
Celje prolomilo nepříznivou bilanci v souboji slovinských a českých celků v soutěžích UEFA a v pátém utkání zaznamenalo pro svou zemi premiérovou výhru. Doma v pohárech zvítězilo po čtyřech utkáních, naopak Ostrava stejně dlouho čeká v Evropě na venkovní triumf.