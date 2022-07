Shakira se po rozchodu s Piquém znova směje: Kdo je tajemný muž po jejím boku?

Hudební diva Shakira za sebou nemá nejlehčí období. Poté, co oficiálně oznámila rozpad svého vztahu s Gerardem Piquém začaly na veřejnost prosakovat informace o jeho četných nevěrách a kromě toho se zpěvačce před domem usídlil stalker zanechávající děsivé vzkazy. Teď ji ale novináři zastihli opět s úsměvem, navíc ve společnosti neznámého krasavce. Stojí za její dobrou náladou právě on?

V posledních týdnech moc důvodů k radosti neměla. Tím větší radost udělaly fanouškům Shakiry fotky, které se na veřejnost dostaly v uplynulých dnech. Vydala se v nich totiž surfovat na divoké španělské vlny a po boku neznámého muže hýřila úsměvy.

Kdo to vlastně je?

Nejen příznivci slavné zpěvačky se od prvního momentu snaží rozluštit, kdo tajemný neznámý muž v neoprenu vlastně je. Zatím se ovšem ke konkrétnímu jménu nedopídili a tak to podle všeho vypadá spíše »jen« na instruktora surfingu.

Mezitím už započal boj o děti. Shakira a Piqué spolu mají dva syny a po rozchodu se zatím nedokáží shodnout na tom, jak by péče o ně měla vypadat. Nebo spíše, kde přesně by děti měly žít. Ze stejného důvodu měl fotbalista zakázat zpěvačce odvézt syny na dovolenou za hranice Španělska.

„Shakira se nezastaví, dokud se jí nepodaří přestěhovat se do Miami a vzít děti s sebou," uvedl zdroj obeznámen s informacemi španělského deníku Marca. Podle něj je hlavním cílem Kolumbijky odstěhovat se do USA. Tenhle záměr se ale otci dětí nelíbí. Souhlas, aby děti opustily zemi, nedal Piqué ani na pár dní dovolené.

Zdroj tvrdí, že se fotbalista obává toho, aby nedopadl stejně jako jeho krajan Nicolas Vallejo-Nagera Colate, který se musel přestěhovat do Miami, aby mohl být po rozvodu v kontaktu se synem: „Nechce to Shakiře dovolit ani dočasně. Ví, že později by mohl mít problémy přivést je zpátky. A tomu se chce za každou cenu vyhnout," uzavřel zdroj.