Český traťový komisař o F1: Úklid po šampionovi. Kde měl Vettela?

Velká cena formule 1 by se bez nich ani nemohla uskutečnit. Hasí požáry, zachraňují životy, odklízejí trosky… Přesto jejich práce není často ani honorovaná. Řeč je o traťových komisařích neboli maršálech, dobrovolnících, kteří dohlížejí na bezpečnost na závodním okruhu. „Na nohou jsme většinou i šestnáct hodin. A takhle tři dny po sobě. Pak se vrátíte domů a musíte do svého normálního zaměstnání. I přesto je to krásný,“ říká traťový maršál Radim Šnýdr, který zasahoval i u nehod Maxe Verstapenna či Sebastiana Vettela.