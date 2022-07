Olayinka má dceru: Slavil gólem na hřišti

Kluci z Gibraltaru si udělali poznávací zájezd do matičky stověžaté. Navštívili i kostel svaté Ludmily a asi se moc nemodlili, protože když přišli do Edenu, dostali nářez.

Slavia v odvetě 2. předkola Konferenční ligy zdemolovala outsidera ze spolku St Joseph‘s 7:0, což je historicky její rekordní výhra v pohárové Evropě. Až do včerejška to byla tři vítězství 5:1 nad Osijekem, Mouscronem a Partizanem Bělehrad z let 2001 – 2003. „Budeme se snažit, abychom to překonali,“ slíbil záložník Lukáš Provod. Povedlo se!

Začal to den po narození své dcery Gemmy Olayinka (matkou je nigerijská miss a herečka Yetunde), a pak už to šlo jako po másle. Když hned po pauze vymetl Tiéhi šibenici, byl rekordní zápis zaknihován. V další fázi kvalifikace KL si to sešívaní rozdají s Panathinaikosem Atény a začínají příští čtvrtek doma.