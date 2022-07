Při vší úctě k soupeři, nejde poznat, v jaké jsme formě, říká Trpišovský

Na sto procent splnili, co si předsevzali. Slavia zbourala trpaslíka z Gibraltaru 7:0 a kronikář si mohl krasopisně zapsat do archivu: čtvrtek, 28. dubna 2022, soupeř St Joseph´s, nejvyšší výhra v evropských pohárech. „Odměnili jsme se góly a hezkými akcemi, ale těžko říct, v jaké formě jsme. To nejde poznat,“ pronesl kouč Jindřich Trpišovský. S veškerým respektem k nevalnému sokovi, až v neděli začne sešívaným opravdová sezona. Nejprve v lize Hradec Králové, pak ve třetím předkole Konferenční ligy řecký kolos Panathinaikos.

Jste spokojený s vysokým vítězstvím?

„Výsledek je takový, jaký jsme si přáli. V zápase byly různé pasáže, nejlépe jsme do toho nevstoupili. Nemohli jsme se dostat do provozní teploty, hráli jsme pomaleji, hůř jsme se dostávali do šancí, hráli jsme komplikovaně. Pak jsme dali dva rychlé góly a do konce poločasu byl náš výkon výborný. Po pauze jsme se dlouho nemohli prosadit, až v závěru jsme dali nějaké branky. Zápas jsme zvládli, nikdo se nezranil, někteří kluci si vyzkoušeli jiné pozice i hru do bloku. Odměnili jsme se góly a hezkými akcemi.“

Bylo hlavním motivem zápasu překonat střelecký rekord v evropských pohárech?

„Ke konci zápasu ano. Předtím jsme některé šance neproměnili. Jsem rád, že se nám to nakonec povedlo.“

Jde z těchto dvou soutěžních zápasů vyčíst, jakou má mužstvo formu?

„Úplně ne, byl to specifický dvojzápas, a to při vší úctě k soupeři. I proto jsme vkládali přípravu s Vlašimí a Líšní, abychom se udrželi v takovém soubojovém módu, který nás čeká v neděli proti Hradci. Rozpoložení týmu nejde poznat, spíš jednotlivců. Je vidět, kdo jak situace řeší.“

Christ Tiéhi se objevil na stoperu. Je to post, který může zastávat i v sezoně?

„Vyplývalo to z rozpoložení hráčů. Nechtěli jsme riskovat, hřiště není úplně zakořeněné, třeba se Santosem jsme nechtěli jít naproti případnému zranění. S Tiéhim počítáme hlavně do středu zálohy. U něj si ceníme hry pod tlakem, schopnosti brát míče zády k soupeřově bráně a dostávat do hry další hráče. Kdyby se ale něco stalo s kartami a zraněními, tak je nejpravděpodobnější variantou. Párkrát hrál stopera na tréninku, i v modelovém zápase. Je u něj vidět velký přehled a správné vyhodnocení některých herních momentů.“

V příštím předkole Konferenční ligy vás čeká Panathinaikos. Už soupeře studujete?

„Jde o hodně těžkého a náročného soka. Viděli jsme jeho zápasy z konce sezony, v přípravě hráli s Leverkusenem 0:0 po výborném výkonu. Jedná se o vyspělý moderní tým. Už jsme mluvili s Tomášem Vaclíkem, proti Panathinaikosu na konci sezony hrál. Jsou vážně nepříjemní, strašně těžko se jim dávají góly. Mají vepředu trojici nebezpečných hráčů. Je to komplexní tým, Leverkusen v podstatě nepustil do šance. Signifikantní je pro ně skvělá práce s míčem, těžko se dostávají pod tlak, umí se na balonu udržet, vyjíždějí z toho. Opravdu velice těžký soupeř.“

Český koeficient utrpěl porážkou Sparty ve Stavangeru. Je to něco, co hodně řešíte?

„Sparta je rival, ale pořád je to český tým. Víme sami, jak koeficient ovlivní jeden dva dobré výsledky. Kdybychom v minulé sezoně vyhráli v Linci, mohlo nás to posunout úplně jinam. Kdybychom před dvěma lety s Arsenalem udělali dva body, mohli jsme být všichni v jiné pozici… Všechno se potom sčítá a vytváří to nějakou pozici. Stejně důležitý je ale i los. Jen samotný koeficient neznamená automaticky snazší cestu. My jsme nyní na třicátém místě v Evropě a hrajeme třetí předkolo Konferenční ligy s Panathinaikosem… Každopádně je evidentní, že hráči konfrontaci s Evropou nutně potřebují. Ať pro potřeby reprezentace, ale i pro jejich rozvoj.“