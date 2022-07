Zklamaný Priske: Velká rána, ale musíme se zvednout. Hancka podpoří

PŘÍMO Z NORSKA | Takový start si nepředstavoval asi ani v těch nejčernějších snech. Ale stalo se. Sparta pod vedením kouče Briana Priskeho nepřelezla hned první překážku, která se jí v sezoně postavila do cesty. V odvetném duelu druhého předkola Konferenční ligy podlehla Stavangeru 1:2 a v Evropě končí. „Jsem člověk, který věří, že když dostanete ránu, musíte se zvednout. A my dostali opravdu velkou. Ale musíme dál bojovat,“ zdůraznil sparťanský trenér.

Jakým slovem byste vystihl vyřazení s Vikingem už ve druhém předkole Konferenční ligy?

„Nikdo z nás není spokojený s tím, že jsme prohráli a v Evropě končíme. Je na vás novinářích, jak to nazvete. To pro mě není podstatné. Pro nás je to obrovské zklamání.“

Lámal se odvetný zápas v úvodní půl hodině, kdy jste měli několik vyložených příležitostí?

„Souhlasím. Prvních třicet minut jsme v utkání dominovali, mohli jsme vstřelit dva nebo tři góly. Ostatně stejně jako v domácím zápase. Opakovalo se to. Bohužel jsme po gólu rychle inkasovali, to není akceptovatelné. Byla to navíc hodně laciná branka. Ve druhém poločase jsme ztratili strukturu hry, z toho jsem zklamaný. Celkově si myslím, že jsme nebyli dostatečně efektivní.“

A nakonec zaplatili kardinální chybou kapitána Dávida Hancka.

„To se ve fotbale někdy stane. Hráči jsou jenom lidé, dělají rozhodnutí. Tohle bylo špatné. Takový je ale fotbal.“

Co slovenskému reprezentantovi v kabině řeknete?

„To je úplně jednoduché. Dávid je fantastický hráč, skvělý kluk. Určitě ho podpořím, stejně i další hráče. Odehrál tu spoustu výborných zápasů. Tohle k fotbalu patří. Věřím, že ho podrží i fanoušci.“

Nečekal jste víc od křídelních hráčů Lukáše Haraslína s Jakubem Peškem?

„Celkově je toho hodně, v čem se musíme zlepšit. Ale nechtěl bych být konkrétní. Je třeba si přiznat, že jsme neodehráli perfektní zápas. V Peška s Haraslínem mám ale velkou důvěru, svou kvalitu už prokázali. Je pravda, že jsem očekával, že se budeme dostávat víc do šestnáctky. Teď jsme ale hráli proti velmi defenzivnímu soupeři. Kluci to měli těžké. Jsou to hráči, kteří mají mezinárodní kvalitu. Chtěli být agresivní, šli do zápasu se správným záměrem.“

Sparta v létě nastartovala nový projekt, vy jste jeho hlavní tváří. Jak se na něm bleskový krach v Evropě může projevit?

„Dobrá otázka, ale v tuhle chvíli na ní nikdo nemá odpověď (hořce se usměje). Jsem člověk, který věří, že když dostanete ránu, musíte se zvednout. A my dostali opravdu velkou. Ale musíme dál bojovat. Jedna soutěž pro nás skončila, musíme se plně soustředit na ligu a domácí pohár.“

Na složení a šířku kádru ale vyřazení s Vikingem vliv mít může. Souhlasíte?

„O tom jsem ještě nepřemýšlel ani vteřinu. Soustředil jsem se jen na to, abych tým dobře připravil. V dalších dnech a týdnech se musíme podívat na všechny aspekty našeho týmu, ale je to i otázka pro Tomáše Rosického. Určitě se o tom budeme bavit. Transferové okno bude otevřené ještě měsíc, ale je jasné, že budeme hrát méně zápasů.“

Zůstává vám jen liga a domácí pohár. Jak budete po takovém zklamání mužstvo stavět na nohy?

„Tohle je ta těžká část fotbalu. Od hráčů Sparty jsou vždy vysoká očekávání, to musí přijmout. Po porážce se ukáže, jaký máme charakter. Jsme zklamaní, ale zítra je další den, půjdeme znovu do práce. Musíme se z toho oklepat, nic jiného nám nezbývá. Je na mě, abych hráče podpořil a pomohl jim. Takticky, fyzicky, mentálně. O víkendu nás čeká těžký zápas na úvod ligy (Slovan Liberec), každý soupeř nás chce porazit. Musíme být připravení.“