Vízek: Na Spartu už nikdy nevsadím. Je to ostuda, teď spadnou do deprese

Před zápasem rozverně vykládal: „Vsadil jsem na Spartu tisícovku. Nedej bože, jestli o ni přijdu.“ Když bylo v Norsku po všem, Ladislav Vízek už nevtipkoval, jeho nálada se otočila o 180 stupňů.

„Čekal jsem všechno, ale tohle ne. Nevěřil jsem, že Sparta může vypadnout po takové chybě. Bude to mít velkou kaňku na celé sezoně, budou z toho nedozírné následky. Ač nejsem sparťan, lituju je. Tohle jsem jim nepřál, už můžeme mluvit o prokletí,“ říkal Vízek.

Jak viděl chybu kapitána Dávida Hancka před rozhodujícím gólem? „Nejsem přívržencem takových machrovaček vzadu, tohle se musí hrát jednoduše, zvlášť v 90. minutě. Bylo to selhání Hancka i gólmana, míč v takové situaci musel jít dopředu. Hancko podcenil útočníka Vikingu, bylo to lajdácky zahrané,“ kritizoval Vízek. „Za stavu 1:1 by následovalo prodloužení a věřím, že by Sparta postoupila, protože v celém dvojzápase byla lepší.“

Tým trenéra Briana Priskeho si z Prahy přivezl bezgólovou plichtu, na kterou navázal nadějným prvním poločasem odvety. „Sparta hraje kombinačně rychleji, je živější a daleko lepší. Gól na 1:0 byl vyústěním toho všeho a obrovská škoda, že brzy potom přišlo vyrovnání z náhodné akce. Snad sparťané ve druhé půli soupeře kombinačně uondají a vstřelí druhý gól,“ doufal Vízek o poločasové přestávce.

Nestalo se.

„Připadalo mi, že Sparta ztratila kompaktnost. Ve druhém poločase bylo střídání na můj vkus až moc, obměnila se skoro polovina týmu a Stavanger převzal iniciativu. Zdálo se mi, že trenér chce být s každým kamarád a chce, aby si zahráli všichni. To si může dovolit na tréninku, ale ne v takovém zápase,“ poznamenal Vízek.

V té souvislosti zavzpomínal na svoje hráčské časy v Dukle: „Jednou jsme se ptali kouče Vejvody: ‚Proč jste nestřídal?‘ A on na to: ‚Protože jste makali nadoraz a připadalo mi lepší vás nechat na place, než abych dával do hry někoho studeného.‘ Mimochodem, sparťané mi ani nepřišli natolik unavení, aby museli střídat. Nerozumím tomu, proč šel dolů třeba záložník Karabec, který nehrál špatně. A před příchodem útočníka Čvančary jsem čekal, že bude hrát společně s Kuchtou, aby se ofenzivní síla Sparty zvýšila.“

Pak se řeč znovu stočila k Hanckově fatální chybě. „Sparta by mohla mít nejlepšího z nejlepších trenérů, přesto by takovou situaci neovlivnil. Střídání jdou za ním, ale tohle ne,“ pravil Vízek.

„Přesně tak, tohle trenér nemůže ovlivnit,“ souhlasil druhý host ve studiu Jiří Fejgl, fotbalový expert iSport.cz a deníku Sport. „Došlo k souběhu chyb, přičemž větší podíl měl Hancko. Nesmyslně si stáhl balon pod sebe a nepodíval se, kde stojí brankář Holec, který navíc stál podivně. A nakonec Hancko poslal pomalý míč. Ke konci byl Stavanger trochu lepší než Sparta, ale prohrát po takové chybě je kruté. Sparťané teď stoprocentně spadnou do deprese. Říkali jsme si tady, že se pohárová smůla musí někdy prolomit, jenže se neprolomila.“

Co dál po pohárovém krachu? „Sparta na to bude muset zapomenout. Trenéra Priskeho ještě vedení bude hájit, ovšem tým přijede domů v pochmurné náladě,“ předpovídal Vízek.

Nemyslí si, že by sparťanům pomohl potenciální příchod reprezentačního záložníka Jakuba Jankta, o kterém iSport.cz informoval v minulých dnech. „Jankto je nevytrhne. Ať Sparta zkusí hledat v Brazílii jako slávisté, u nás už někoho koupí těžko,“ mínil Vízek. „Proč vlastně nechtěla hradeckého Vlkanovu? Je to štírek a frajer, který fotbal umí. Dokáže dát gól i nahrát na něj. Ukažte mi ve Spartě někoho podobného.“

Nejslavnější český klub teď bude muset podle Vízka sáhnout i k systémovým změnám. „Sparta nemá stabilitu. Musí vybudovat silný tým, který kdysi mívala za Haška, Chovance či Siegla, kdy hráči jezdili po zadku,“ zdůraznil Vízek. „Těžko se mi o tom mluví, jsem z toho vyřízený. Musím zahodit tiket – a už nikdy na Spartu nevsadím.“

