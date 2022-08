Kdo přežije: Jde do tuhého! Jak na účastníky dolehl staredown?

Zpočátku se smáli, vtipkovali, hýřili narážkami na to, jak toho druhého smetou. Teď už ale začíná jít do tuhého a Adamovi s Nathanem v reality show Oktagon: Kdo přežije postupně mizí úsměv z tváře. Oproti tomu přibývají modřiny a uvědomění si, že na ně začíná tlačit čas...

„Ve svém sportu si dávám pozor na to, abych nebyl zraněný. Tady je to tak, že se klade důraz na to, abych byl co nejvíc zmlácený, abych si na to asi zvykl,“ usmíval se Adam předtím, než mu trenér dal motivační řeč o bolesti, která ho prý bude provázet přípravou, ale v zápase už ji vnímat nebude. „Já to vydržím, akorát nic neumím,“ zahlásal pesimisticky Adam, kterého s Nathanem na Štvanici čekal »staredown« tedy blízký pohled do očí.

„Bylo to šílené. Je tady sedm, osm tisíc lidí. Nešlo tak o staredown jako takový, ale spíše o ten nápor. Možná to vyzní blbě, ale nejhorší je to, že nejvíc budu zápasit s tímhle,“ pokynul bývalý partner Agáty Hanychové směrem k narvaným ochozům.

„Když se připravuješ na tom tréninku, myslíš si, že je to pohoda, že je to sranda. Ale najednou přijdeš tady a cítíš tu atmosféru, stáhne tě to. Můžeš se připravit jak chceš, jednoduše je to něco neuvěřitelného. Ne, že bych se bál, ale jsem namotivovaný a vzrušený z toho celého, jak to dopadne,“ popisoval své emoce Nathan.

Podívejte se na celou epizodu: