Slovácko v Plzni ožilo. Nechceme od hráčů pasivitu, zdůraznil spokojený kouč Kameník
Víc než dva góly v zápasech Slovácka na startu sezony Chance Ligy nepadají. Proti Plzni se tým Jana Kameníka (43) během první půle dostal pod tlak, stejně jako proti Slavii ho zatlačil jasný favorit utkání. V Doosan Areně ale po půli vyběhlo na hřiště oživené mužstvo a po výrazném zlepšení vydolovalo ze sobotního utkání zasloužený bod. „Hráči si za tím šli,“ ocenil kouč Slovácka, kterému trefil konečnou remízu 1:1 z penalty kapitán Michal Trávník.
Jaký to byl v Plzni zápas?
„Rozdělím to do dvou částí - první a druhý poločas. K tomu prvnímu není co říct, nehráli jsme dobře, nedařilo se nám vůbec nic. Na hráčích byla patrná velká nervozita, místo toho, aby využili situace, že potkali soupeře ve chvíli, kdy se chystá na důležitý zápas sezony (v úterý odveta 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers). Náš špatný výkon v první půli gradoval inkasovanou brankou ze situace, na kterou jsme několikrát upozorňovali. Naprosto zbytečně jsme inkasovali, měli jsme se zachovat jistěji, bezpečněji. První poločas byl za dobu mého působení ve Slovácku nejhorší.“
Pak ale přišlo zlepšení.
„Ve druhé půli jsme změnili rozestavení. Musím mužstvo pochválit, jak jsme se zvedli. Když se nedaří, není jednoduché do toho vstoupit, takhle otočit kormidlem a říct, že teď už to půjde. Hráči šli za vyrovnáním, dostali Plzeň pod tlak přes křídla a vytvářeli si šance. Vzadu jsme byli víc otevření, hrozilo, že nás z protiútoku Plzeň potrestá. Ale dobránili jsme to, i při soupeřových standardkách jsme si vedli velmi dobře. Z našeho tlaku vyústila situace, kdy jsme dostali dárek, pokutový kop v závěru stejně jako se Slavií. Michal (Trávník) si vzal penaltu a bezpečně ji proměnil. Závěrečných pět minut jsme dohráli bez větší šance Plzně. Musím poděkovat hráčům, získali jsme cenný bod, který se bude hodit.“
Proč jste ale do zápasu přistoupili tak pasivně?
„Každý zápas si velmi pečlivě analyzujeme, vyhodnocujeme. Důrazně jsme mužstvu vytýkali slabou ofenzivní část. Proti Plzni to v prvním poločase vypadalo stejně jako před týdnem se Slavií. Z toho pramenilo velké zklamání. Bohužel jsme se z toho nepoučili a na takovou ofenzivní nemohoucnost v Plzni během prvního poločasu navázali. Ale dokázali jsme se zvednout. Pomohli nám střídající hráči, přinesli do hry oživení kvalitou i pohybově. Rozhodně to není tak, že hráče vybízíme k pasivní hře, to určitě ne. Chceme, aby defenziva i ofenziva byly dobře vyvážené, aby hráči byli odvážní a dostávali se do gólových situací. Někdy ale je proti nám velká kvalita, co tohle hráčům neumožní.“
Tušil jste před vyrovnáním v závěru, že sudí odpíská penaltu?
„Detailně jsem to hned po přerušení hry nezkoumal, čekal jsem na rozhodnutí sudího. Když se šel podívat na monitor po zavolání od VAR, směřovalo to k tomu, že jde o závažnou situaci a bude se to posuzovat.“
Vlastimil Daníček ji v závěru proti Slavii neproměnil. Kdyby byl na hřišti, šel by kopat znovu on?
„Jsou určeni stejní hráči, Vlasta také. Neproměnil jednu penaltu, to nesundává hráče z toho, že by je neměl dávat dál. Byl určený stejně jako další tři hráči – Havlík, Trávník a jeden z útočníků, Krmenčík nebo Kvasina.“
Na Krmenčíka lidé v Plzni na stadionu pískali a nadávali mu. Neváhali jste, zda ho do zápasu postavit?
„To ne. Michal pracoval v poslední době velmi dobře, na tréninku má chuť, začalo mu to tam padat. Určitou nevoli ze strany publika jsme brali jako jeho další motivaci do utkání.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu