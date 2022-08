Krejčí a Pastrňák na svatbě bývalého spoluhráče: Mafie na párty!

V hokejové šatně spolu kuli pikle. Teď se parťáci z Bostonu sešli vyparádění v severní Itálii na veselce bývalého brankáře Tuukky Raska (35).

Vypadalo to, jako by se sicilská mafie přesunula na bohatý sever pod Alpy k jednomu z nejkrásnějších míst země. Ale místo aby hosté líbali kmotrův prsten, »capo di tutti capi (šéf všech šéfů)« z Finska políbil krásnou nevěstu Jasmiinu. Rask žil s rodačkou z Tampere dlouhé roky na psí knížku – až teď do toho konečně praštil!

Když se vítěz Stanley Cupu z roku 2011 letos v lednu po 15 sezonách v dresu Bruins definitivně loučil s kariérou, byly u toho i dcerky Vivien, Adelie a Livia. Na letní večírek u Komského jezera dorazili i Raskovi kamarádi z týmu Medvědů v čele s útočníkem Davidem Pastrňákem (26).

„Stůl číslo 6!“ upozornil »Pasta«, kde to nejvíc žilo. Krajanovi – jako na ledě – zdatně sekundoval lídr nároďáku David Krejčí (36), jenž se nejspíš z extraligové Olomouce vrátí do NHL. „Klub hledá peníze,“ zní ze zámoří.

Tuukka to pak s manželkou na parketu rozbalil a svatbu zakončil velkolepý ohňostroj. Tak ať není tenhle svazek moc velká Itálie!