Posily Slavie? Máme konkrétní jména, říká Trpišovský. Ale... S Chytilem byl spokojený
Okolo Slavie je od začátku ročníku živo. A těžko říct, zda se to v druhém prázdninovém měsíci zlepší. Spíš ne. Mistr se rozhlíží na trhu, zároveň v řadě koutů Evropy moc dobře vědí o skvostech v bíločervené kabině. Přestupová sezona je ještě tuze dlouhá, okno se zavře až osmého září. „Máme konkrétní jména, ale uvidíme, zda se nám je podaří získat,“ vyprávěl Jindřich Trpišovský po vítězné partii s Teplicemi (3:0).
Všechny posty mají ve Slavii vyfutrované, za každého člena základní sestavy sedí na lavičce adekvátní náhrada. Jen na jednom místě bliká červená kontrolka. Po zápase s Teplicemi ještě zuřivěji. Mojmír Chytil, alternace za potrestaného Tomáše Chorého, se do brány netrefil. Ke všemu spálil pár šancí. Copak o to, střelcům se občas přihodí blbý den, reprezentant navíc teprve chytá sezonní tempo, ale minimálně jeden balon poslat do sítě měl.
„Pořád to není Mojma, na kterého jsme zvyklí, ale já jsem s ním spokojený, “ poněkud překvapil pohledem na věc trenér vítězů Jindřich Trpišovský. Vše pak detailně vysvětlil. „Vytvářel velký tlak, byl aktivní. Sváděl hodně soubojů, byl zapojený do každého útoku. I když vám to nelepí, otevíráte prostor pro ostatní kluky. Provod s Kušejem, kteří odehráli výborný zápas a měli body, těžili z práce Mojmy, který to na hrotu rozbíjel. Ano, gól by mu pomohl. Po dobu absence Chorého věřím, že dá čtyři pět gólů. Já útočníka neměřím góly, ale aktivitou a týmovým výkonem. To proti Teplicím odvedl absolutně. Věřím, že v dalších zápasech bude jeho forma gradovat.“
Horší je, že Chytil je v kabině jediným typickým útočníkem, klasickou devítkou. Z tohoto podstavu jsou ve Slavii nervózní, rozhlíží se okolo sebe, o čemž v týdnu opakovaně informoval deník Sport a web iSport. Jindřich Trpišovský to po skládce Teplic jen potvrdil. Klub touží rozšířit útočnou formaci.
„Nebránili bychom se příchodu hráče, který by zvládl dvě pozice. Jako třeba Schranz. Konkrétní jména máme, ale uvidíme, zda se nám je podaří získat. Kluby teď nechtějí prodávat hráče, získat je není jednoduché. Nikdo nechce přicházet o kvalitu, protože hledat náhrady je složité.“
A sluší se dodat, že také drahé, nákladné. S tím vším se Slavia na trhu potýká. V pátek Sport informoval o kontaktu s Baníkem ohledně Erika Prekopa. Do Prahy ale doletěla rychlá depeše – nemáme o čem jednat! Stejně tak Plzeň se nechce momentálně pouštět do debat okolo Rafia Durosnimiho, byť s jeho formou nejsou na západě Čech vůbec spokojení. „Vykoupejte ho v novinách,“ vydal rozkaz žurnalistům kouč Miroslav Koubek, kyselý po další domácí ztrátě se Slováckem. Sešivání také krouží okolo libereckého Azize Kayonda, byť to není klasický útočník.
Stovky milionů za Zafeirise? Slavia řekla NE
Slavia logicky kouká i ven. Jenže tam je zboží na české poměry drahé. Je vysoce pravděpodobné, že pokud by někoho zvenku nakonec přitáhla, jednalo by se o tuzemský přestupový rekord. Útočníka měla vyhlédnutého ve Švýcarsku. Cena? 200 milionů korun…
Vzhledem k vysoké nejistotě na trhu tak Trpišovský řeší pomoc z vlastních zdrojů. Varianty má. „Alternativou je Ivan Schranz, v jiné typologii zápasu dostane šanci. V B-týmu máme Kohouta a Pikolona, za rezervu dal teď dva góly, i tam máme možnosti. Musíme si pomoct sami, kádr Slavie to musí vyřešit,“ pravil Trpišovský.
V den zápasu s Teplicemi vybublal na povrch i údajně enormní zájem PAOKu Soluň o Christose Zafeirise. Povyk odpálila informace řeckého serveru Sportime, že řecký klub je na příkaz majitele připravený uskutečnit největší přestup ve své historii i historii celého řeckého fotbalu. Server inFotbal poté psal o cifře devíti milionů eur, v přepočtu 220 milionů korun. Slavia však měla nabídku odmítnout s tím, že už nechce nikoho prodávat.
Situaci podsaditého Řeka komentoval na přímý dotaz Sportu i Trpišovský. Oficiální námluvy nepotvrdil, okolo merita věci spíš umně kličkoval.
„Na Slovácku jsem mluvil o tom, že Zafi nebyl úplně ve své kůži. Něco se okolo něj děje. Mluvili jsme s ním ve čtvrtek i s Houšťou (Houšteckým). Řekl nám, že má hlavu nastavenou stoprocentně na Slavii, že proti Teplicím podá dobrý výkon. Věřím, že tady bude chtít zůstat, je to pro nás důležitý hráč. Pomohl nám k titulu, čeká nás Champions League. Budeme všichni šťastní, když tady zůstane. Hlavou je stoprocentně nastavený na Slavii, což potvrdil gólem. Jsme za to rádi.“
Nehledě na to, Slavii čekají horké příští týdny. Pohyby v kádru, a to oběma směry, mohou nastat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu