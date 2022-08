Malý Adam Hancko na Letné: Poprvé a naposled?

Po premiéře hned derniéra? Dvouměsíční Adámek, syn sparťanského fotbalisty Dávida Hancka (24) a tenistky Kristýny Plíškové (30), fandil na Letné.

A dost možná se tam už na tátu nikdy nepodívá. Stále reálnější obrysy totiž nabírá Hanckův odchod do Feyenoordu, který nabízí 140 milionů korun. „Nechci si představovat tým bez něj, je pro nás klíčovým hráčem. Ale přestupy jsou součástí fotbalu. Já jsem jen trenér, on musí udělat to nejlepší rozhodnutí,“ glosoval situaci kouč Sparty Brian Priske.