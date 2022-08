S prstýnky na ruce hrává tenis dlouhé roky. Vystřídala jich nespočet. Ten, který se Petře Kvitové (32) blyštil na levém prsteníčku při posledních dvou turnajích v zámoří, je ale výjimečný. Je totiž zásnubní!

Je to tak, svatební zvony už v dálce bijí! Česká tenisová lvice se bude vdávat. Její partner a trenér v jedné osobě Jiří Vaněk (44) ji požádal o ruku a ona řekla ano!

Běžný fanoušek si toho těžko mohl všimnout. Při detailnějším zkoumání záběrů z turnajů v Torontu a v Cincinnati ale začalo přihořívat. A v momentu, kdy se Blesk obrátil přímo na samotnou hráčku, zaznělo »hoří«!

Ano

„Hezky jste si toho všimli. Ano, je to pravda, jsem zasnoubená. Ale jinak víte, že o svém soukromí moc nemluvím,“ reagovala na dotaz Blesku Kvitová, která se v Americe chystá na blížící se US Open (startuje v pondělí).

„Chtěli jsme se s vámi podělit o skvělou zprávu. Řekla jsem ANO na mém milovaném místě,“ pochlubila se posléze Petra na sociální síti a přidala foto se svým snoubencem.

Vaněk trénuje bývalou druhou hráčku světa od roku 2016. Chodí spolu oficiálně od loňského jara. „Mým partnerem je Jirka Vaněk. Někdy se to tak prostě vyvine. Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, tak dlouho se nás všichni ptali, až se z nás stal pár,“ řekla Petra před rokem exkluzivně v rozhovoru pro Blesk.

Tenistka už jednou zasnoubená byla a to před sedmi lety s hokejistou Radkem Meidlem. Po půl roce se ale rozešli a ona mu prstýnek vrátila. Vaněk je rozvedený, z osmnáctiletého manželství s tenistkou Markétou Kochtovou má dva syny.

Během pětileté spolupráce s Vaňkem vyhrála Kvitová 10 turnajů WTA.

Poklekl ve Wimbledonu

Zatímco hokejista Meidl před ní v roce 2015 překotně poklekl, když doma vylezla v pyžamu ze sprchy, zásnuby s Jiřím Vaňkem, to byla prvotřídní romantika!

Podle informací Blesku se totiž kouč vyslovil s prstýnkem v ruce na místě, které má pro Kvitovou až posvátný význam. Stalo se tak v červenci ve Wimbledonu, kde Petra v letech 2011 a 2014 získala dva grandslamové tituly.

Dokládá to i fotka, kterou po dvou měsících zásnuby oznámila na svém instagramu. S Vaňkem na ní pózuje u travnatých wimbledonských kurtů se zásnubním prstýnkem na ruce. Stejné šaty navíc oblékla na oslavy stého výročí založení klubu. Tam se jí ale na ruce ještě blýskal jiný šperk. Došlo tedy k žádosti po ceremoniálu? Ať to bylo jakkoli, kouč Vaněk zvolil pro Petru to nejkrásnější prostředí. „Miluju tohle místo,“ vyznala se několikrát. Zrodilo se tam teď třetí velké vítězství jejího života?