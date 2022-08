370, nebo 210 milionů? Plzeň to dnes rozhodne, Ježíšek přijde 2. září!

Západočeši se ještě devětkrát vyspí a nastane jim Štědrý den. Ve Štruncových sadech zavoní cukroví a jehličí z ozdobeného stromečku. Možná bude i půlnoční mše v katedrále svatého Bartoloměje.

Fotbalový Ježíšek bude v Plzni chodit 2. září. O tom, jaký dárek přinese, rozhodnou viktoriáni sami dnes v odvetě play off Ligy mistrů s Karabachem (od 21:00 na Premier Sport 2).

Třikrát Gloria

Tyhle předčasné Vánoce zařídila asociace UEFA. Klubům zaslala detailní rozpis plateb za účast v evropských pohárech. První balík pošle právě 2. září a pro Plzeň jsou ve hře dvě možnosti. Pokud se prokope přes Karabach do skupiny Champions League, zvolá majitel Viktorky Adolf Šádek (47), jenž při zápasech svírá v ruce růženec, třikrát: „Gloria – sláva.“ V tom případě totiž může počítat se sumou 370 milionů korun a po plichtě 0:0 v Baku k nim má blízko.

Už jen krok

„Zbývá poslední krok, věřím, že to zvládneme,“ pronesl odhodlaně gólman Jindřich Staněk (26). Jasně, bez víry by to nešlo. Nicméně, kdyby se to před vyprodanou Doosan Arenou nedejbože nepovedlo a hoši kouče Bílka žuchli do Evropské ligy, dostaví se pro těžce zkoušenou kasu úřadujících mistrů republiky i tak vítaný obnos. Můžou počítat s 210 miliony korun. Ano, rozdíl činí 160 »míčů«, což je bratru polovina sezonního rozpočtu oddílu, ovšem žádné prachy v pangejtu neleží. Bavíme se o tutových financích, které UEFA pošle hned v první splátce už za deset dnů. Není to ani celá fixní suma za skupinovou fázi (ta je u LM 391 milionů a u EL 215,75 milionu Kč), ale je to dost! Přibudou k tomu ještě dosud neupřesněné bankovky za desetiletý koefi cient a televizní práva.

Duel Plzeň – Karabach řídí portugalský sudí Dias, který v březnu 2019 odpískal českému nároďáku debakl 0:5 v Anglii.