Olomouc zná soupeře v play off Evropské ligy, narazí na Švédy. Slovan si LM nezahraje
Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu pak o týden později doma. V případě nezdaru mají jistou ligovou fázi Konferenční ligy.
Kodaň byla favoritem skandinávského souboje. Na hřišti soupeře uhrála bezbrankovou remízu a v dnešní domácí odvetě dominovala. Již do přestávky vedla o dva góly, ve druhém poločase přidala další tři. Dvakrát se trefil Robert Silva.
Olomouc má jako vítěz domácího poháru jistou účast v podzimní skupinové fázi evropských soutěží. „Myslím si, že styly severských zemí jsou hodně blízké českému fotbalu. Hodně intenzivní, hodně kvalitní. Z pohledu způsobu hry a náročnosti soupeře to bude hodně blízké,“ řekl trenér Tomáš Janotka po losu.
Plzeň by se v případě postupu přes Glasgow Rangers utkala s Bruggami, které po výhře 1:0 v Salcburku zvítězily i v domácí odvetě 3:2 po velkém obratu skóre. Viktoria však po výsledcích 0:3 a 2:1 vypadla a bude hrát hlavní část Evropské ligy. Na belgického soupeře se mohou těšit Rangers.
Ligu mistrů si nezahraje ani český záložník Filip Kaloč, jehož Razgrad po domácí bezbrankové remíze podlehl v odvetě Ferencvárosi 0:3. Kaloč nastoupil v základní sestavě Ludogorce, v 64. minutě střídal.
Ztroskotal také Slovan Bratislava. Ještě do přestávky dorovnal proti Kajratu Almaty jednobrankovou ztrátu z prvního duelu. Prodloužení nerozhodlo, penalty v poměru 4:3 posunuly dál kazašský tým.
Odvetná utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:
Mistrovská část:
Karabach - Škendija Tetovo 5:1 (4:1)
Branky: 16. vlastní Cake, 18. Borges, 33. Achundzade, 35. Jankovič z pen., 59. Andrade - 10. Tamba. První zápas: 1:0, postoupil Karabach.
FC Kodaň - Malmö FF 5:0 (2:0)
Branky: 43. a 69. Robert Silva, 31. Huescas, 51. Elyounoussi, 67. Mattsson. První zápas: 0:0, postoupila Kodaň.
Pafos (Kypr) - Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)
Branky: 2. Oršič, 55. Correia. První zápas: 1:0, postoupil Pafos.
Slovan Bratislava - Kajrat Almaty 1:0 po prodl., pen. 3:4 (1:0, 1:0)
Branka: 30. Mak. První zápas: 0:1, postoupil Kajrat.
Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad 3:0 (1:0)
Branky: 38. a 78. Varga, 86. Szalai. První zápas: 0:0, postoupil Ferencváros.
Crvena Zvezda Bělehrad - Lech Poznaň 1:1 (1:0)
Branka: 45.+1 Ndiaye z pen. - 90.+2 Ishak. ČK: 57. Rodrigao (CZ). První zápas: 3:1, postoupil Bělehrad.
Nemistrovská část:
Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam 5:2 (2:1)
Branky: 44. Brown, 45.+2 Durán, 55. Santos, 83. en-Nesírí, 90.+6 Talisca - 41. a 89. Watanabe. První zápas: 1:2, postoupilo Fenerbahce.
FC Bruggy - Salcburk 3:2 (0:2)
Branky: 61. Seys, 83. Forbs, 90.+4 Vanaken - 19. Rasmussen, 43. Baidoo. První zápas: 1:0, postoupily Bruggy.
Benfica Lisabon - Nice 2:0 (2:0)
Branky: 19. Aursnes, 27. Schjelderup. První zápas: 2:0, postoupila Benfica.