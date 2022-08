Plzeň před branou LM: poklad už je blízko. Řeší se netradiční rozestavení

V Plzni už načančali stadion do hábitu Ligy mistrů. Slavné soutěže, kam se podívá 32 nejlepších klubů Evropy. Viktoria je k 400milionovému pokladu velmi blízko, zbývá odklidit v úterní odvetě play off Karabach (21.00, první zápas v Baku skončil 0:0). Na nadupaného soupeře půjde bez vykartovaného Lukáše Hejdy. Trenér Michal Bílek dumá, jak kapitána nahradit, připustil také nezvyklé rozestavení se třemi stopery. Do akce může jít překvapivé jméno – letní posila Mohamed Tijani.

V perných podmínkách Baku si Západočeši okusili, jak silný protivník stojí v cestě do hlavní fázi elitní evropské soutěže. Po nadějné bezbrankové remíze věří, že se malý zázrak podaří dotáhnout. Viktoria zvládla už dvě předkola (HJK Helsinky, Šeriff Tiraspol) a po úterní bitvě může počtvrté v historii slavit postup do skupiny Ligy mistrů.

„Ligu mistrů jsem jako trenér nezažil, většina z hráčů také ne. Pro všechny je to obrovská výzva a na zápas se těšíme. Jsme doma silní, máme obrovskou podporu fanoušků. Věřím, že potvrdíme výkon z prvního utkání,“ burcoval na předzápasové tiskové konferenci trenér Michal Bílek.

Plzeň do play off nakročila víc než solidně, doma se pyšní mimořádnou bilancí – na svém hřišti v evropských pohárech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů v listopadu 2018 zvládla posledních deset zápasů, z toho devětkrát zvítězila. Navíc neprohrála v posledních třiceti soutěžních duelech od loňského října.

Do odvety řeší český mistr jeden zásadní otazník v sestavě – jak nahradit stopera Lukáše Hejdu, jemuž vystavila stopku žlutá karta z Baku. „Máme dvě jedenáctky, co přichází v úvahu, jedna z nich je na tři obránce. Můžu se rozhodnout až dopoledne na přípravě těsně před zápasem,“ naznačil kouč.

Na první dobrou se nabízí na levého stopera Václav Jemelka, čerstvá posila z Olomouce. Jenže zkušený reprezentant odehrál výtečně zápas v Baku jako levý obránce. A plzeňští trenéři ho možná nebudou chtít posouvat doprostřed, aby nerozbili dobrou práci na kraji hřiště. Zvlášť, když má Karabach na křídlech enormní sílu. „Venca to na levém obránci zvládl velmi dobře, je velká pravděpodobnost, že nastoupí na tomhle postu,“ prohlásil Bílek.

Pokud nechce jen oklamat soupeře, což by se vzhledem k důležitosti utkání dalo pochopit, znamená to vyslat do základu méně prověřeného stopera. Variant není mnoho – Filip Kaša se nevešel do nominace a má namířeno do Jablonce, Filip Čihák nemá na tak velký zápas potřebné zkušenosti. Zbývá jedna ze třinácti letních posil Mohamed Tijani. Solidně zvládl duel proti Hradci (2:1) a uprostřed obrany je zvyklý také na tříobráncový systém. Stejně jako Jemelka, který ho hrál pod trenérem Václavem Jílkem v Olomouci.

Rozestavení se dvěma útočníky, což Bílek úspěšně použil v předchozí kvalifikaci proti Tiraspolu, nevypadá příliš reálně. „Gólman Staněk to po utkání v Baku řekl dobře – Plzeň nesmí bláznit,“ uvedl pro deník Sport a iSport.cz trenér Karel Krejčí. Někdejší asistent Pavla Vrby zažil v Plzni hned dvě úspěšné play off proti Kodani (2011) a Mariboru (2013).

VARIANTY PLZEŇSKÉ SESTAVY Staněk - Havel, Pernica, Tijani, Jemelka - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Chorý Staněk - Pernica, Tijani, Jemelka - Havel, Bucha, Kalvach, Sýkora, Mosquera - Chorý

„Spíš začnou s jedním útočníkem, případně půjdou do rizika později a útočníků bude během zápasů přibývat. Karabach budí respekt, v poli je velice silný. Je potřeba spíš vyztužit střed hřiště, aby zde Viktorku soupeř nepřehrával, a trošku myslet na zadní vrátka. V kombinaci měl soupeř ohromnou sílu,“ predikoval Krejčí den před výkopem.

Plzeň nesmí nic podcenit, jakákoliv chyba bude tvrdě potrestaná. „Koukal jsem se znovu na zápas, kdy hrál Karabach odvetu třetího předkola v Budapešti. Ferencváros dostal branku a otevřel to, pak prohrál 1:3. To je přesně, co chtějí. Chodit do otevřené obrany, v tom jsou nesmírně nebezpeční. Tohle nesmíme dopustit,“ varoval Bílek.

Karabach se prezentuje jako zkušený, kompaktní tým, pod vedením klubové persony Gurbana Gurbanova je dlouho pospolu a plný sebevědomí. „Ale Viktorka na mě ve vápnech působila lepším dojmem. Ve standardkách má sílu, takovými situacemi si může pomoct. Chce to si nátlakovou hrou vytvořit nebezpečné situace okolo pokutového území. Standardky budou klíčem,“ dodal Krejčí.

Postup do Ligy mistrů by znamenal další historický zápis do klubové historie Viktorie. Mimořádně lákavá je i odměna ve výši 15,64 milionu eur (asi 385 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient (odhadem cca 28 milionů korun) a televizní práva. K tomu tučné odměny za uhrané body ve skupině.

Nezměrný je i sportovní a společenský přínos pro celý klub, potažmo pro celý český fotbal. Liga mistrů je soutěž pro vyvolené, z náročného kvalifikačního síta do hlavní fáze pronikne pouze šest nejlepších. Takže směle do toho, odhodlaná Viktorie!

Plzeň a peníze

CO UŽ MÁ JISTÉ 8,63 milionu eur (asi 213 milionů korun) Minimálně tolik peněz už si Viktoria vydělala za účast v play off Ligy mistrů a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy. Pokud by s Karabachem padla a hrála skupinu EL, získala by ještě několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient (v závislosti na pořadí týmů) a další finance za televizní práva. POSTUP DO LIGY MISTRŮ 15,64 milionu eur (asi 385 milionů korun) Tolik peněz dostane Viktoria v případě postupu do hlavní fáze Ligy mistrů, plus další finance inkasuje za desetiletý koeficient (pravděpodobně cca 28 milionů korun) a televizní práva.