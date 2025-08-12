Koubek: Heroický výkon, objevila se osvícená cesta. Sen o Lize mistrů se už nenaplní
Do Ligy mistrů se sice s Plzní nepodívá, po výborném představení proti Rangers v odvetě 3. kvalifikačního předkola převládaly v hodnocení Miroslava Koubka (73) pozitivní dojmy. Plzeňský kouč už vypadal v mnohem lepší náladě, než po nezdarech svého týmu v předchozích utkáních. Viktoria mačkala silného soupeře a ukázala, že na evropské scéně je schopná nadstandardních výkonů. „Na mužstvo jsem hodně pyšný,“ zdůraznil trenér po výhře 2:1.
Převládají ve vás smíšené pocity?
„Prohráli jsme v Glasgowě nula tři, tam jsme tohle dvojutkání ztratili. Viděli jste od našeho týmu heroický výkon. Tohle slovo jsem použil včera (v pondělí) na tiskovce a takový výkon se dostavil. Říkal jsem také, že do sebe musí zapadnout několik faktorů. Aby se obrat podařil, na prvním místě bylo nedostat branku, to nám nevyšlo. Na dalších místech bylo využít šance, které si vytvoříme, těch bylo dost. Minimálně pět, šest vyložených. Třetím faktorem byl způsob hry, jaký jsme museli vyvinout – celoplošný presink, obrovskou intenzitu, hru jeden na jednoho, vzadu jsme byli tři na tři proti nesmírně kvalitním hráčům. Tohle pochytat nebylo jednoduché. Dostali jsme branku, ta to víceméně všechno zastavila. Cením si našeho vítězství, to byl hlavní úkol do odvety. Porazit Glasgow se nepodaří každý den. Obrovský kompliment pro hráče, mužstvo. Objevila se nám zároveň určitá osvícená cesta, jak dál. Také jsme přispěli k českému koeficientu, na něj také myslíme.“
Mrzí vás nevyužité šance?
„Soupeře jsme dostali pod tlak, přitom Rangers jsou ohromně silné mužstvo na míči, v kombinaci. Donutili jsme je k tomu, že začali dělat chyby. Všechno se z tohoto zápasu nedá kopírovat, ale chceme se k takovému pojetí přibližovat, pokud nám to dovolí síly. Je potřeba zvládat náročný program. Podle statistik jsme měli 27 střel, to je proti takovému mužstvu nebývalé, jde o pozitivní zjištění. Jsem na mužstvo hodně pyšný, přesvědčili jsme se, že můžeme jít dál bez hráčů, co v poslední době odešli.“
Takhle si výkon týmu představujete?
„Ano, tohle je pěkná cesta. Budeme si tenhle zápas v průběhu sezony připomínat. Mužstvo za mého působení prošlo určitými rekonstrukcemi – první po mém příchodu, pak odešel Staněk, později Hranáč, Chorý a další. Teď máme třetí rekonstrukci, probíhá za pochodu. Dnes jsme viděli, že to můžeme zvládnout.“
Může Matěj Valenta nahradit Lukáše Kalvacha?
„S tímhle bych nepospíchal, vy to máte třeba ve vašich podcastech raz dva hotové.“ (úsměv)
Je Evropská liga, kterou budete na podzim hrát, pro české kluby ideální soutěž?
„Abychom prošli do Ligy mistrů, musí se to sejít. Když se zpětně podívám na zápas v Glasgowě, nastoupilo tam asi hodně nezkušených hráčů, možná šlo o jeden z důvodů, proč jsme to tam nezvládli. To je vývoj, v tu chvíli jsme udělali takové rozhodnutí, dneska by zase bylo jiné. Jak čas běží, dokážeme si podobné věci rozšifrovat. Abych odpověděl na otázku – ukazuje se, že Evropská liga je pro české kluby asi přijatelnější. Snažili jsme se prokousat do Ligy mistrů, ale prohráli jsme si tenhle dvojzápas v Glasgowě. Celkově bylo na to se dostat do play off. Mrzí nás výsledek a výkon ve Skotsku. Nepříjemná byla i situace kolem Pavla Šulce. Dopoledne před zápasem ve Skotsku jsem ho měl v sestavě, odpoledne už ne. V přípravě na zápas bylo tohle trošku hektické.“
Mrzí vás osobně, že Liga mistrů nevyjde? V trenérské kariéře vám účast v ní chybí…
„Říkal jsem před startem kvalifikace, že to nemůže být náš cíl. Šlo o sen, ten se nenaplnil a už se nenaplní.“
Říká si o pozici v základní sestavě Jan Paluska?
„Dneska to zvládnul, podal výborný výkon. V mých očích roste, mezi adepty v sestavě už je dlouho. Máme teď portfolio stoperů, začali jsme je točit. Třeba teď odpočíval Marko (Svetozar Markovič). Už si to můžeme dovolit.“