Explzeňák Pavel Nedvěd v obležení lásky Dary Rolins a jejích kámošek: Škrtila Pavla

Návštěvníci restaurace Trattoria Caprese v Turíně a diváci na ochozech Stadia Luigi Ferraris v Janově zírali. Tam všude dováděl Pavel Nedvěd (49) v obležení něžného pohlaví.

Nejlepší český plejer všech dob a dnes viceprezident Juvetusu nedá na Plzeň, kde s fotbalem začínal, dopustit. V této době však má jiné starosti než Viktoria v evropských pohárech. A hlavně radosti.

Tanec skleniček

Nedvěd měl v metropoli Piemontu návštěvu. Dorazila jeho rajcovní milá, popová pěvkyně Dara Rolins (49), a s ní houf kámošek. Všechny Pavla na uvítanou zlíbaly a zatančily mu jakýsi slovenský národní tanec. V družné náladě si rozjařená společnost dala italský gáblík, což tamní portál Tuttosport.com popsal: „Úsměvy, skleničky, přípitky a písně.“

Vyvezl je

No a pak »Grande Paolo« vyvezl dámy a slečny mikrobusem na kopanou do Janova. Neviděly gól (Juventus remizoval se Sampdorií 0:0), ale zážitek to byl přímo grandiózní. Však za něj Darinka Pavlovi jaksepatří poděkovala. Samou láskou ho před zpáteční cestou při vášnivém polibku málem uškrtila kravatou. Nedvěd s blaženým úsměvem nalodil účastnice zájezdu do dopravního prostředku a jelo se zpátky do Turína.