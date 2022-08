Máma zesnulého kamaráda horolezce Jaroše: Viníka svlékneme z kůže!

Šok a opovržení nad činem bezohledného řidiče přetrvávají. Maminka jedné z obětí tragické autonehody v Adršpachu proto chce spravedlnost. Na sociální síť vyvěsila prosbu o pomoc při hledání schopného právníka, který zajistí dostatečný trest pro viníka neštěstí, při kterém zahynuli horolezci Matěj Molcár a Zikmund Schwarzkopf mladší.

Nehoda, při které Matěj zemřel spolu se svým kolegou Zikmundem, se odehrála v pondělí kolem desáté hodiny večerní. Řidič osobního auta srazil oba muže a od nehody ujel. Policie později objevila odstavený vůz a řidiče dopadla. V případě odsouzení muži hrozí až pět let vězení.

To se však zdá široké veřejnosti jako velmi mírný trest. Stejně to cítí i maminka Matěje, které se snaží najít co nejlepšího právníka a shání reference. „Všem, kteří nám vyjadřují soustrast, moc děkujeme. Někteří se ptáte, jak nám můžete pomoct - od této bolesti to nedokáže nikdo a nic, ALE přece vás všechny chci poprosit a prosím Vás sdílejte moji prosbu - hledám právníka bombarďáka, který ho za ty naše kluky svlíkne z kůže.

Nemůžeme to takhle nechat, nechci se mstít, chci jen nejvyšší možný trest, protože kecy o tom, že je nám to nevrátí, jsou k ničemu - to jsou jenom kecy - tady se musí něco změnit pro všechny, které něco takového potkalo a může ve vteřině potkat kohokoliv - prosím sdílejte, věřím, že někoho najdeme – děkuji,“ požádala o pomoc své přátele i kohokoliv jiného.

Vzhledem k minulosti viníka je nasnadě, že by trest neměl být z nejmírnějších. Vždyť podle informací Blesku má na kontě už jednu oběť z dřívějška. „On už před pěti lety při couvání srazil starší paní, která spadla tak špatně, že se smrtelně zranila,“ popsali Blesku místní. „Dostal zákaz řízení a stejně jezdil dál, i opilý," dodali. Za sražení starší paní tehdy vyfasoval od soudu podmínku a zmíněný zákaz řízení.