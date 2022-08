Kontroverzní výrok šéfa F1: Obul se do žen!

Znepokojivě, možná dokonce až šovinisticky. Přesně tak působí výrok bosse Formule 1 Stefana Domenicaliho, který velmi neobratně podal vyjádření ohledně účasti žen v závodech F1 po dobu následujících pěti let. Co vlastně řekl tak kontroverzního?

Nejde ani o to, co řekl, ale spíš o to, jakým způsobem tu informaci podal. Podle Domenicaliho se žena za kokpit formule v nejvyšší třídě nepodívá minimálně následujících pět let. Na tom by nebylo nic skandálního, kdyby to sdělení nepojal po svém.

„V následujících pěti letech si ve Formuli 1 neumím představit ženu. To by musel Zemi trefit meteorit, aby k něčemu takovému došlo, a to je velmi nepravděpodobné,“ zněl svérázný výrok Domenicaliho pro web deníku The Sun.

Vzápětí ale dodal, že bude vedení F1 postupně pracovat na uvedení žen do série závodů. „Chceme postupně nastavit správná měřítka, a to ideálním způsobem, krok za krokem. Jde nám o to, aby ženy mohly závodit proti chlapům ve správném věku a správném autě,“ prohlásil dodatečně. V době, kdy se lidé snaží o rovnoprávnost, zní Domenicaliho prohlášení o meteoritu dost nešťastně.