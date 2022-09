Řidič jej srazil a pak ujel. Poslední rozloučení s kamarádem horolezce Jaroše (†49)

Milovali skály a výšky, ale smrt nakonec našli na zemi. Osudným se horolezcům Zikmundu Schwarzkopfovi mladšímu (†49) a Matěji Molcarovi stalo setkání s řidičem, který je srazil a ujel. Oba byli velcí kamarádi horolezce Radka Jaroše (58). Nyní se už ví, kdy proběhne poslední rozloučení se Schwarzkopfem ml.

„S velkou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům, kolegům a známým, že nás 22.8.2022 po tragické události ve věku 49 let navždy opustil náš milovaný syn, bratr, manžel, otec a úžasný šéf Síga Schwarzkopf ml.,“ píše se na parte, které sdílela firma High Point na sociální síti. Právě v této firmě Schwarzkopf ml. pracoval jakožto manažer. Společně s ním zde pracoval i druhý zesnulý, Matěj Molcar. Pohřeb se bude konat v Sušici.

„Jsou věci, které nevrátíte. Hodiny, dny, chvíle, ale především život... Jako horolezec, vodák, řidič a člověk vím, že se pohybuju na hraně rizika. Zároveň vím, že od okamžiku, kdy se člověk narodí, mu hrozí, že umře. Bohužel někdo dřív, jiný později. A každá smrt je bolestivá ztráta především pro ty, co tady zůstávají dál,“ vzkázal horolezec Jaroš svým zesnulým kamarádům.

Řidič srazil dvojici manažerů v Adršpachu na Náchodsku, a poté z místa nehody ujel. Později se ukázalo, že to nebylo poprvé, co někoho srazil. Před pěti lety při couvání srazil starší paní, která se smrtelně zranila. Viníkovi hrozí až pět let vězení.