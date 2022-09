Plíšková s Krejčíkovou v roli modelek: V šatech vévodkyně

Na kurtech to přesvědčivé není. Jedna na nich zažila drama hollywoodských rozměrů, druhá už stačila vypadnout. Karolína Plíšková (30) s Barborou Krejčíkovou (26) i tak na US Open baví.

Dvě Češky sponzorované firmou Fila totiž v New Yorku nastoupily v šatech od návrháře Brandona Maxwella. Světoznámý Američan oblékal manžele Obamovy, Lady Gagu, Jennifer Anistonovou nebo prince Harryho a jeho choť Meghan Markleovou, vévodkyni ze Sussexu. A Plíšková si v oblečení hvězd náramně hověla.

„Nastoupit na kurty v New Yorku v téhle kolekci je parádní. Šaty jsou vážně nádherné,“ rozplývala se Plíšková. To Krejčíkovou ani Maxwellovy šaty ve dvouhře dlouho neudržely, Češka ve druhém kole nestačila na Srbku Kruničovou.

„Zápas se zlomil v mých nevyužitých šancích. Dřív jsem je proměňovala,“ mračila se Krejčíková, která proto hodlá dojít co nejdále ve čtyřhře po boku Siniakové, US Open s oblíbenou parťačkou jako jediný grandslam ještě nevyhrály. „Když už mi singl nevyšel, dám do deblu všechno, abychom tu byly co nejdéle,“ slíbila Krejčíková. Maxwellovy šaty tak třeba přece jen budou šťastné i pro ni…