US Open: Plíšková přejela Bouzkovou. Český pár vyřadil sestry Williamsovy

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Čtvrtý den US Open přidal dvě postupující české tenistky. Petra Kvitová se posunula do třetího kola bez boje, když její ukrajinská soupeřka kvůli nemoci duel vzdala, z českého souboje pak vyšla vítězně Karolína Plíšková, která přehrála Marii Bouzkovou 6:3 a 6:2. Mladičká Linda Fruhvirtová další senzaci nepřidala a s Garbiňe Muguruzaovou padla 0:6 a 4:6, neuspěla ani Kateřina Siniaková, která prohrála s Francouzkou Alizé Cornetovou 1:6, 6:1, 3:6. Postup slaví i dva deblové páry. Hradecká s Noskovou vyřadily sestry Williamsovy. Dál jde i Krejčíková se Siniakovou.

Třicetiletá Plíšková nedopustila proti Bouzkové komplikace jako v úvodním kole s Polkou Magdou Linetteovou. Nepřišla ani jednou o servis a čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Bouzková nenašla na soupeřku recept.

První set získala Plíšková díky brejku v osmé hře, ve druhé sadě prolomila servis Bouzkové dvakrát. Postup si zajistila za 69 minut a v dalším kole vyzve turnajovou třináctku Švýcarku Belindu Bencicovou.

Dvaatřicetiletá Kvitová, která na úvod vyřadila Rusku Eriku Andrejevovou, postoupila poté, co Kalininová kvůli nemoci nenastoupila. „Přeji Anhelině brzké uzdravení a už vyhlížím třetí kolo,“ napsala Kvitová na instagramu.

Česká jednička je v této fázi US Open podruhé za sebou, jejím maximem z betonových dvorců na grandslamu ve Flushing Meadows jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Rodačka z Bílovce vyzve v další fázi přemožitelku Fruhvirtové - Muguruzaovou.

Dvojnásobná grandslamová vítězka a nasazená devítka nadělila v úvodním setu české kvalifikantce za 21 minut „kanára“, ve druhé sadě ale sedmnáctiletá Fruhvirtová favoritku dostala pod tlak. Za stavu 4:1 vedla v dalším gamu při podání 40:0, jenže nadějný vývoj grandslamová debutantka nedotáhla. Muguruzaová poté pěti hrami za sebou sadu otočila a zajistila si postup.

„Je to velká zkušenost zahrát si proti takové šampionce na druhém největším tenisovém stadionu v New Yorku. Začátek byl těžší a nečekala jsem, že mi zabije každou šanci, kterou ji nabídnu. Rozdíl byl taky v podání,“ řekla českým novinářům Fruhvirtová.

„Druhý set mě hodně mrzí, protože jsem měla 4:1 a 40:0. O moc líp jsem to rozjeté mít nemohla. Škoda, uteklo mi to o pár míčků, ale co se dá dělat. I tak to byl zatím můj nejúspěšnější dospělý grandslam a super start do betonové sezony. Těším se, že na to navážu,“ doplnila talentovaná tenistka.

Siniakové úvod utkání s čtyřicátou hráčkou světa Cornetovou nevyšel. Od stavu 1:1 prohrála pět her za sebou a za šestatřicet minut ztratila i úvodní set. Šestadvacetiletou rodačku z Hradce Králové ale prvotní neúspěch nesrazil. Ve druhé sadě prolomila od stavu 1:1 dva servisy a vynutila si rozhodující set.

Cornetová si v něm za stavu 2:1 vyžádala ošetření, a poté v šestém gamu získala brejk. Po více než dvou hodinách dopodávala duel k vítězství. I na čtvrtém letošním grandslamu se dostala do 3. kola.

Hradecká s Noskovou vyřadily sestry Williamsovy. Uspěly i K+S

Tenistky Linda Nosková a Lucie Hradecká zahájily čtyřhru na US Open ve velkém stylu. Český pár zdolal před 23 tisíci fanoušky na stadionu Arthura Ashe hvězdnou domácí dvojici Serenu a Venus Williamsovy 7:6, 6:4. Uspěly také Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které na úvod porazily rumunskou dvojici Monica Niculescuová, Gabriela Ruseová 6:3, 1:6, 6:3.

Sedmnáctiletá Nosková si s o dvacet let starší Hradeckou připsaly v prvním společném zápase cenný skalp čtrnáctinásobných grandslamových šampionek ze čtyřhry. Navzdory bouřlivé divácké kulise nepovolily legendárním sestrám Williamsovým, které sehrály po svém boku zřejmě poslední soutěžní zápas, ani set.

„Stoprocentně šlo o můj největší tenisový zážitek. Každá osobní výhra v singlu je také důležitá, obzvlášť juniorský grandslam pro mě hodně znamenal, ale tohle byl jeden z mých snů. Byla jsem spokojená jen s tím, že jsem proti nim mohla nastoupit,“ řekla po utkání českým novinářům Nosková.

Oba páry si v první sadě spolehlivě držely servis, a rozhodla tak zkrácená hra. Zde si Američanky vypracovaly náskok 5:3, poté ale prohrály čtyři míčky za sebou a Nosková s Hradeckou se ujaly vedení.

„Čekala jsem, že budu před zápasem a na jeho začátku hodně nervózní. Nicméně jsem si ale neuvědomovala, že hraju proti legendám. To mě překvapilo,“ uvedla Nosková.

Také ve druhém setu spěl zápas do dramatické koncovky. Za stavu 5:4 pro Češky však Serena Willamsová ztratila servis a s ním celou hru.

„Se sestrami Willamsovými mám dvě výhry a obě byly tady. To docela potěší. Já to ale neberu, že to byl jejich poslední zápas. Pro mě je zase tohle poslední grandslam, takže jsem si to také užila. Na to, že to mohl být můj poslední debl tady v New Yorku, se přišlo docela podívat docela dost lidí. Co víc si nakonec přát,“ doplnila Hradecká.

V další fázi narazí Nosková s Hradeckou na chilsko-slovinský pár Alexa Guarachiová, Andreja Klepačová.

Krejčíková se Siniakovou sice vypadly v singlu na US Open ve druhém kole, ve čtyřhře ale mohou zaútočit na poslední grandslamový titul, který jim chybí do společné sbírky. V letošní sezoně triumfovaly na Australian Open a Wimbledonu.

O vítězství olympijských šampionek z Tokia rozhodl třetí set. Na začátku i v jeho průběhu se sice Siniaková nechala několikrát ošetřovat, díky stoprocentnímu servisu a dvěma brejkům ale Češky dotáhly duel k postupu. V další fázi vyzvou rumunsko-americkou dvojici Ana Bogdanová, Sabrina Santamariaová.

Karolína Plíšková 2 6 6 Marie Bouzková 0 3 2 Zobrazit online přenos

Alize Cornetová 2 6 1 6 Kateřina Siniaková 1 1 6 3 Zobrazit online přenos

Garbine Muguruzaová Blancová 2 6 6 Linda Fruhvirtová 0 0 4 Zobrazit online přenos

Anhelina Kalininová - Petra Kvitová - Zobrazit online přenos

Jednička bez ztráty setu, dál jde i Nadal. Vypadla Badosaová

Světová jednička Polka Iga Šwiateková postoupila na US Open do třetího kola. Dvojnásobná vítězka Roland Garros porazila na betonových kurtech ve Flushing Meadows vítězku z roku 2017 Američanku Sloane Stephensovou 6:3, 6:2. Mezi muži jdou dál Španělé Rafael Nadal a Carlos Alcaraz. Zatímco vítěz rekodních 22 grandslamů Nadal zdolal Itala Fabia Fogniniho 2:6, 6:4, 6:2, 6:1, jeho o sedmnáct let mladší krajan vyřadil argentinského tenistu Federica Coriu po setech 6:2, 6:1, 7:5.

S turnajem se naopak rozloučila čtvrtá nasazená Španělka Paula Badosaová. Osmifinalistka letošního Wimbledonu prohrála v rodném New Yorku s Chorvatkou Petrou Martičovou 7:6, 1:6, 2:6.

Jednadvacetiletá varšavská rodačka Šwiateková přišla dnes jen jednou o servis a proměnila čtyři brejkboly. V této sezoně vyhrála už 52. zápas. V New Yorku obhajuje loňské osmifinále, což je jejím tamním maximem. Ve třetím kole vyzve další domácí hráčku Lauren Davisovou, jež zdolala Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 0:6, 6:4, 7:6.

„Jsem ráda, jak se mi dnes dařilo soustředit. Zvládla jsem to lépe než na turnaji v Cincinnati,“ řekla Šwiateková, která prožila i debut na kurtu Arthura Ashe. „Už jen být tady dole na hřišti a ne jen na tribuně, je skvělé,“ uvedla s úsměvem polská tenistka.

Šestatřicetiletý Nadal prohrál stejně jako v úvodním kole s Rinkym Hijikatou první set, od té doby ale začal Itala Fogniniho postupně přehrávat. Ačkoliv se po obratu v pátém setu udeřil raketou do obličeje a poranil si nos, po krátkém ošetření dotáhl duel k výhře.

„Něco podobného se mi stalo s golfovou holí, ale ne s tenisovou raketou,“ řekl s úsměvem Nadal. Ke svému výkonu byl ale navzdory postupu kritický. „Šlo o jeden z nejhorších vstupů do zápasu v mé kariéře. Byl jsem hodně frustrovaný a snažil se zůstat za každu cenu pozitivní,“ doplnil. Rodák z Mallorcy vyzve boji o osmifinále Francouze Richarda Gasqueta.

Třetí nasazený Alcaraz, který má šanci stát se po US Open světovou jedničkou, neztratil ve Flushing Meadows opět ani set. Loňský čtvrtfinalista zaznamenal proti Coriovi 46 vítězných míčů a v dalším kole vyzve Američana Jensona Brooksbyho.

Čtyřiadvacetiletá Badosaová se ani při čtvrtém startu v hlavní soutěži US Open neprobojovala do třetího kola. V duelu proti Martičové doplatila na 31 nevynucených chyb. Jednatřicetiletá Chorvatka, které patří v žebříčku WTA 54. místo, vyzve v boji o osmifinále 26. nasazenou Bělorusku Viktorii Azarenkovou.

Bývalá světová jednička Azarenková vyřadila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:2, 6:3. Kosťuková odmítla po utkání podat běloruské soupeřce ruku kvůli tomu, že její země má podíl na ruské invazi na Ukrajinu. Jen si u sítě ťukly raketami.

Bez ztráty setu jde turnajem Američanka Jessica Pegulaová. Osmá hráčka světa porazila Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou dvakrát 6:4 a zabojuje v New Yorku o premiérový postup mezi šestnáct nejlepších.

Postoupila i olympijská šampionka z Tokia Belinda Bencicová, pětadvacetiletá Švýcarka uspěla na třetí pokus proti Rumunce Soraně Cirsteaovou a vyhrála 3:6, 7:5, 6:2.

Blízko vyřazení byla nasazená šestka Aryna Sabalenková. Běloruska prohrávala s Kaiou Kanepiovou z Estonska 2:6 a 1:5. Přestože dotáhla druhý set do zkrácené hry, čelila zde ještě dvěma mečbolům. Nakonec ale utkání otočila a narazí v další fázi na Francouzku Claru Burelovou.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Fognini (It.) 2:6, 6:4, 6:2, 6:1,

Tiafoe (22-USA) - Kubler (Austr.) 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:2),

Ivaška (Běl.) - Hurkacz (8-Pol.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3,

Schwartzman (14-Arg.) - Popyrin (Austr.) 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (8:6),

Shapovalov (19-Kan.) - Carballés (Šp.) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2,

Gasquet (Fr.) - Kecmanovič (32-Srb.) 6:2, 6:4, 4:6, 6:4.

Rune (28-Nor.) - Isner (USA) bez boje,

Čilič (15-Chorv.) - Ramos (Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3,

Sinner (11-It.) - Eubanks (USA) 6:4, 7:6 (10:8), 6:2,

Evans (20-Brit.) - Duckworth (Austr.) 6:3, 6:2, 4:6, 6:4,

Brooksby (USA) - Čorič (25-Chorv.) 6:4, 7:6 (12:10), 6:1,

Alcaraz (3-Šp.) - Coria (Arg.) 6:2, 6:1, 7:5,

Rubljov (9-Rus.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:0, 6:4,

Norrie (7-Brit.) - J. Sousa (Portug.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:4),

Nakashima (USA) - Dimitrov (17-Bulh.) 7:6 (7:5), 7:5, 6:3,

Musetti (26-It.) - Brouwer (Niz.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Sabalenková (6-Běl.) - Kanepiová (Est.) 2:6, 7:6 (10:8), 6:4,

Collinsová (19-USA) - Bucsaová (Šp.) 6:2, 7:5,

Burelová (Fr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 4:6, 6:4,

Kvitová (21-ČR) - Kalininová (Ukr.) bez boje,

Šwiateková (1-Pol.) - Stephensová (USA) 6:3, 6:2,

Pegulaová (8-USA) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 6:4,

Bencicová (13-Švýc.) - Cirsteaová (Rum.) 3:6, 7:5, 6:2,

Azarenková (26-Běl.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:3,

Davisová (USA) - Alexandrovová (28-Rus.) 0:6, 6:4, 7:6 (10:5),

Martičová (Chorv.) - Badosaová (4-Šp.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:2,

Niemeierová (Něm.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:3,

Muguruzaová (9-Šp.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:0, 6:4,

Cornetová (Fr.) - Siniaková (ČR) 6:1, 1:6, 6:3,

Jüan Jüe (Čína) - Beguová (Rum.) 6:3, 7:6 (8:6),

Čeng Čchin-wen (Čína) - Potapovová (Rus.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Niculescuová, Ruseová (Rum.) 6:3, 1:6, 6:3. Hradecká, Nosková (ČR) - S. Williamsová, V. Williamsová (USA) 7:6 (7:5), 6:4.