Kdo přežije: Trénink s Gáborem a Kundosaki. Není dobrý mě nas*at!

Už jen necelé dva týdny dělí Adama Raitera a Nathana Dzabu od momentu, kdy se postaví tváří v tvář proti sobě do klece a rozdají si to v MMA souboji. Reality show z dílny OKTAGONU mapuje celou jejich cestu. Nyní se můžete podívat na jeden z posledních dílů celé ságy!

Drsná příprava se chýlí ke konci a očekávaný duel se blíží. Nathan se poctivě připravuje s dalším účastníkem reality show Survivor a svým dobrým kamarádem Gáborem Borárosem. „Fyzická stránka není zlá. Má sílu, má kondici. Je vidět, i sem to cítil, že už ví, co a kdy dělat na zemi. Ne v každé situaci, ale to ani za tři měsíce naučit nejde. Ale protože je sportovec, tak to jde dost rychle. Vidím, že umí lépe pracovat na zemi než v postoji,“ shrnul své dojmy Gábor po společném tréninku.

To Adam absolvoval fyzický trénink s bojovnicí Kateřinou Klinderovou, která je známá pod přezdívkou Kundosaki. Ta si prošla podobnou výzvou během »Projektu Y« a proto má pro truhláře Raitera pochopení. „Vždycky na to budu vzpomínat jako na nejtěžší výzvu mého života. Kompletně mi to změnilo život. Ta příprava, to je něco neuvěřitelnýho. Je to šílený. Ten kdo si tím neprojde, tak vůbec neví, o co tady jde,“ popsala své vnímání drsného tréninkového drillu.

Kdo z populární dvojice nakonec v ultimátním souboji zvítězí? To se fanoušci dozví již 17. září v Brně. Právě tam se Adam s Nathanem utkají!

