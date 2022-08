KDO PŘEŽIJE: Adam mění Kincla za Kozmu. Nathan? Klučík, ze kterého strach nemám

Už 17. září se Adam Raiter a Nathan Dzaba postaví tváří v tvář proti sobě do klece a rozdají si to v souboji pod pravidly MMA. Reality show z dílny OKTAGONU mapuje celou jejich cestu. V jednotlivých epizodách se jasně ukazuje to, na co organizace od začátku projektu upoutávala pozornost, a sice to, že oba dva účastnici mají sice sportovní minulost, ale s bojovými sporty zkušenosti doposud nemají. „Je to extremně náročné,“ zní z úst staršího účastníka Adama.