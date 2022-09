Nabroušený ekolog Vettel: Drsný útok na italského prezidenta

Tohle si italský prezident jen tak za rámeček nedá! Monza o víkendu hostila závody Formule 1, jejíž činovníci se už dříve rozhodli, že při předzávodních ceremoniálech omezí přelety letadel. V Itálii se ale diváci dočkali výjimky, která neudělala radost Sebastianu Vettelovi, jenž ve své podstatě označil Sergia Mattarellu za egoistického starce.

„Slyšel jsem, že prezident... Ať už to byl kdokoli, nevím, byl to italský prezident? Trval na tom, aby se uskutečnil průlet. Je mu asi sto let, takže je pro něj těžké pustit takovéto egoistické věci z hlavy," obul se čtyřnásobný šampion Formule 1 do italského prezidenta.

Reálně má italská hlava státu, Sergio Mattarella, sice »jen« 81 let, ale Vettel coby zapálený ekolog nejspíš viděl natolik rudě, že tento fakt s radostí přehlédl. A na náladě mu nejspíš nepřidalo ani to, že závod na okruhu v Monze nedokončil. Navíc vzhledem k tomu, že po této sezóně německý závodník pověsí jezdecké boty na hřebík, už se asi ani nesnaží své názory podávat diplomaticky.

Na Vettelovu obhajobu je ale nutné podotknout, že naštvaný byl nejspíš částečně právem. Formule 1 totiž oznámila, že by se do roku 2030 mohla stát uhlíkově neutrální. Právě tato filozofie si podle Vettela s průletem nad Monzou protiřečí.

Německý šampion nejspíš může být rád, že už v žádném z týmů Formule 1 nepůsobí Kimi Räikkönen. Finský jezdec nikdy nešel daleko pro ostrá slova, což na vlastní kůži pocítil například Lewis Hamilton. Ten se nedávno snažil také vyburcovat k uhlíkové neutralitě, načež Fin odvětil, že by podle něj závodník, který chce být uhlíkově neutrální, měl zůstat raději doma.