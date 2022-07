Poslední Vettelovy závody. Čtyřnásobný mistr světa po sezoně skončí

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel ukončí po sezoně kariéru. Pětatřicetiletý německý pilot týmu Aston Martin, kde mu na konci roku vyprší smlouva, to oznámil dnes před víkendovou Velkou cenou Maďarska.

Vettel prožil své nejlepší období na začátku kariéry v Red Bullu, s nímž se stal v letech 2010-13 čtyřikrát za sebou mistrem světa. Od roku 2015 působil šest let ve Ferrari a nyní jezdí druhou sezonu za Aston Martin.

„Rozhodování o konci kariéry bylo těžké a strávil jsem s ním spoustu času. Na konci roku si chci dopřát víc času, abych si rozmyslel, na co se budu soustředit dál. Je mi naprosto jasné, že jako otec chci strávit více času s rodinou,“ uvedl v prohlášení na webu svého týmu Vettel, jenž má tři děti.

Svět formule 1 opustí rodák z Heppenheimu jako jeden z nejúspěšnějších pilotů historie. V mistrovství světa vyhrál Vettel 53 velkých cen, což ho řadí na třetí místo za Lewise Hamiltona a Michaela Schumachera. Třetí je v historických tabulkách také v počtu umístění na stupních vítězů (122) a čtvrtý je v počtu kvalifikačních výher (57) a titulů.

Do formule 1 vstoupil Vettel v roce 2006 jako testovací jezdec týmu BMW Sauber, v němž o rok později absolvoval závodní debut v F1. Ještě v průběhu roku 2007 se přesunul do juniorského týmu Red Bullu Toro Rosso a od roku 2009 jezdil za hlavní stáj. V roce 2010 získal první ze série čtyř titulů jako nejmladší jezdec v historii, ve věku 23 let a 134 dnů.

Ve snaze napodobit úspěchy svého dětského idolu Schumachera odešel Vettel v roce 2015 do Ferrari. Nejblíže byl dalšími titulu v letech 2017 a 2018, ale musel se spokojit s pozicí vicemistra za Hamiltonem. V roce 2019 v Singapuru vyhrál svou zatím poslední Velkou cenu. Na stupně vítězů se dostal ještě loni v Aston Martinu díky druhému místu v Baku, letos mu zatím patří v průběžném pořadí 14. pozice.