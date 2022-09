Chystal se moderovat, odpoledne jezdil v F1. De Vries překonal parťáka

Thajský pilot Alex Albon se podle oficiálního webu stáje Williams necítil dnes ráno dobře. Lékaři mu posléze diagnostikovali zánět slepého střeva, kvůli kterému musel ještě dnes podstoupit operaci. Britské stáji proto nezbývalo nic jiného než povolat náhradníka – šampiona formule E Nycka de Vriese.

Ještě ráno před kvalifikací to přitom vypadalo, že de Vries namísto kokpitu usedne do židle experta v televizním studiu. „Měli jsme spolu dělat předkvalifikační show,“ smál se otázce moderátora F1 TV Willa Buxtona, s kterým měl toho dne spolupracovat při natáčení. „Ráno jsem se na to připravoval s kávou, ovesnou kaší, ale věci nabraly úplně jiný spád. Dozvěděl jsem se o tom jen asi hodinu a půl předem, takže se to všechno událo hodně rychle. Tým byl ale skvělý a opravdu mě podporoval,“ chválil pracovníky Williamsu.

Nizozemský pilot tak překonal pozoruhodný milník. Je prvním jezdcem po 44 letech, který o víkendu F1 nastoupil do kokpitu dvou různých týmů současně. V pátek byl totiž ještě v akci jako testovací jezdec pro Aston Martin a v prvním volném tréninku usedl do sedačky Sebastiana Vettela.

Při svém kvalifikačním debutu ve formuli 1 si de Vriese nevedl vůbec špatně. Vybojoval postup do Q2 a skončil na třináctém místě. Nechal za sebou tak zkušenějšího týmového kolegu Nicholase Latifiho, který skončil šestnáctý. Kvůli penalizacím některých pilotů za výměnu komponentů by se však de Vries mohl posunout až na osmé místo, Latifi na jedenácté.