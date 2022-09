Odpolední projížďka se změnila v horor! Bývalá biatlonistka a moderátorka pořadu Showtime Gabriela Soukalová (32) byla během své biatlonové kariéry zvyklá na kruté podmínky a dost možná právě díky tomu dokázala drsnou noc v Alpách přežít bez větší újmy. Nyní olympijská šampionka o dramatických chvílích poprvé sama promluvila.)

Do italského Livigna vyrazila Gábina se svým přítelem Milošem a dcerkou Isabelkou. Společně vyráželi na výšlapy, ve středu se ale moderátorka rozhodla, že si užije odpolední projížďku po přírodní stezce v horách sama. Měla se od rodiny vzdálit jen na pár hodin, všechno ale dopadlo úplně jinak.

„Bohužel v jednom místě byla přerušená cesta, protože se tam strhla celá stráň, tak mi dalo hodně zabrat překonat s kolem tuhle překážku… Vzhledem k tomu, že už jsem byla vysílená a chtěla jsem jet zpátky, snažila jsem se najít cestu přes GPS, až jsem došla do místa, kde jsem si uvědomila, že tam to kolo musím nechat," vysvětlila Gábina pro ShowTime na CNN Prima NEWS, který táké moderuje.

Dál už tedy byla nucena pokračovat pěšky po vyznačené trase. Po dvou kilometrech ale tato cesta náhle skončila. A přišla další pohroma! Kvůli neustálému používání navigace se jí totiž vybil telefon. "Ve chvíli, kdy jsem došla do toho bodu, který jsem si stanovila za cíl, jsem pochopila, že to byl optický klam, že ta hráz zabíhala za zatáčku, takže hráz tam nepokračovala, ale byla vlastně na druhé straně celou dobu," vysvětlila.

České šampionce začalo docházet, že už se nedokáže vrátit zpět a bude muset v horách nejspíš strávit noc. Přepnula proto do módu „přežití“ a snažila se využít všechny své dovednosti. Co ji ale děsilo, byla obava z medvědů. "Takže jsem si tam našla místo v závětří a vylezla jsem kvůli zvěři výš nad břeh. Snažila jsem se i pomocí cvičení, abych neztrácela tělesnou teplotu, abych v tom mrazu byla schopná přežít," popsala v rozhovoru.

Usnout pro Gábinu nepřipadalo v úvahu, teplota navíc v této nadmořské výšce sahala k mínus osmi stupňům Celsia. Snažila se tedy cvičit a cvičit. Druhý den ráno se vydala dál, ale ne po cestě... "Víceméně mi došlo, že jediná moje záchrana bude vylézt nahoru po skále několik set metrů nad tím údolím. Čekala jsem, že ráno při rozednění bude kolem lítat vrtulník a bude mě hledat, ale oni mě hledali na jinejch místech, než kde jsem se vyskytovala. Říkala jsem si, že to snad je osud, že si mě tam ty hory chtějí nechat, ale jsem ráda, že mám za sebou tolik let tréninku a takovou fyzičku, protože jinak by to bylo hodně náročný, všechny ty zkoušky zvládnout," popsala šílené okamžiky.

Gábinu nakonec zachránil její silný hlas. Volání o pomoc totiž zaslechl jiný turista, který na místo přivolal pomoc. Když záchranáři zjistili, co má bývalá biatlonistka za sebou, byli v šoku. "Když se mě ptali, kudy jsem byla schopna vylézt nahoru, tak jsem jim ukazovala tu cestu a oni mi řekli, že jsem wonder woman, že by nevěřili, že to někdo může vylézt."

Záchranáři moderátorku rychle přepravili do nemocnice, naštěstí vše ale odnesla jen odřeninami a vyčerpáním. Večer se konečně dočkala nejdojemnějšího shledání. "Celou dobu, co jsem byla pryč, jsem si představovala to setkání, hlavně s maličkou a s Milošem. A když jsem je pak mohla obejmout, tak to byl asi nejhezčí okamžik v mým životě. To si člověk asi nedokáže ani představit, dokud něco takovýho nezažije," popsala své pocity statečná Gábina.