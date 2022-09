Ve čtvrtek večer obletěla Česko zpráva, ze které sportovním fanouškům zatrnulo. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová se v Itálii ztratila při vyjížďce do hor a za dramatických okolností musela přečkat mrazivou noc v přírodě. Záchranářům se naštěstí podařilo slavnou sportovkyni najít, a chvíle ticha nyní prolomil její partner.

Gabrielu Soukalovou záchranáři našli po mrazivé noci, kterou musela strávit v horách. Byla sice živá a v pořádku, ale podchlazená, a tak ji následně vrtulníkem transportovali na pozorováni do nemocnice.

S odstupem několika hodin se CNN Prima News, na jejíž stanici Soukalová pracuje jako moderátorka pořadu Showtime, povedlo spojit s jejím přítelem Milošem Kadeřábkem, se kterým do italského Livigna odcestovala. Ten měl naštěstí pro všechny dobré zprávy.

„Podle našich informací je Gabriela v pořádku, teď nabírá síly a vstřebává vše, co má za sebou,“ prozradila Blesku šéfredaktorka společenské rubriky CNN Prima News, Zuzana Brzáková.

„Není to tak, že by se ztratila a nevěděla kudy kam. Cestu jí znemožnil utržený útes, kvůli kterému nemohla pokračovat v naplánované trase,“ vysvětlila Brzáková. Soukalové podle všeho velice pomohla také fyzická zdatnost, kterou si ze své biatlonové kariéry odnesla. „Díky dobrému vybavení a skvělé fyzičce ale nakonec vše zvládla. Je to prostě superžena,“ uzavřela. V době, kdy televize s Kadeřábkem mluvila, vyčerpaná moderátorka ještě spala.

Bývalá česká reprezentantka v biatlonu se v italských horách ztratila během středečního odpoledne. Původně plánovaná vyjížďka k jezeru se cestou zkomplikovala a Gabriela se v Alpách ztratila. Po čase se ji navíc vybil telefon a tak se pátrání značně zkomplikovalo. Záchranáři pak Soukalovou objevili ve čtvrtek v poledne.