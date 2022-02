TOP hlášky Her: Ledecká jako SSSR, za Davidovou s kopřivou

ESTER LEDECKÁ

„Kluci, sorry, musím se jít naučit slalom!“

Snowboardistka a lyžařka o originální omluvě z rozhovorů po kombinačním sjezdu

JAROMÍR JÁGR

„S tímhle zlatem se počítalo. To je stejné, jako když jezdil Sovětský svaz na olympiádu nebo mistrovství světa.“

Hokejová legenda o triumfu Ester Ledecké ve snowboardovém paralelním obřím slalomu

MARTINA SÁBLÍKOVÁ

„Říkala jsem si, že to už asi nebude takové jako poprvé, podruhé. Ale když sem člověk přijede, vidí ty symboly, tak to na něj dýchne. Nervozita, pocit štěstí. Ano jsem tady! Můžu závodit, můžu hrdě reprezentovat.“

Rychlobruslařka o páté účasti na olympiádě

JIŘÍ KEJVAL

„Je to těžké, když se hokejisti scházejí jako švábi na pivo... Den před odjezdem se ještě hrála česká liga, to bylo smutné. Na druhou stranu, Slováci získali bronz a měli devět lidí z naší ligy.“

Předseda Českého olympijského výboru o hokejovém vystoupení

ESTER LEDECKÁ

„Upřímně, já jsem nahoře jako nějak věděla, že jedu finálovou jízdu. Ale zase tak jistá jsem si nebyla. Na tohle musíte být strašný mimoň. Jako já.“

Snowboardistka o nejistotě během finále zlatého paralelního obřího slalomu

ZUZANA PAULOVÁ

„Ocenili jsme, že nejsme na dvoulůžáku, ale že máme každý svůj pokoj, do kterého se můžeme zavřít. Občas si děláme legraci, že nepotřebujeme trenéra, ale manželského poradce.“

Curlerka o olympijské bublině s manželem Tomášem

ANNA FERNSTÄDTOVÁ

„Tohle nejsou slzy nespokojenosti, ale z uvolnění, jak opadl tlak. Jsem šťastná, že jsem vůbec mohla na start.“

Skeletonistka, která se dva týdny před olympiádou dozvěděla, že má cukrovku. Skončila sedmá.

TOMÁŠ PACINA

„Když jsme šli po čtvrtfinále s Američankami z ledu, tak Švýcarky, které nás moc nemusejí, nám tleskaly. Kanaďanky, Američanky, Finky za námi pořad chodily, vidí potenciál. I prezident kanadské asociace Tom Renney říkal, že jsme třetí nejlepší tým na světě. Jenže když to neukážeme na ledě, jsou nám tyhle řeči houby platné.“

Trenér českých hokejistek o 7. místě

MARTINA SÁBLIKOVÁ

„Švagrová mi psala, že brácha je z toho špatnej, že tam musím nechat všechno. Bude mít syna v dubnu. Říkal, že mám jet pro něj. Že to teď nesmím vzdát. Na tohle jsem myslela každé kolo.“

Rychlobruslařka o motivaci a bronzu z 5 kilometrů

JOSEF DOSTÁL

„Ve sportu není víc než zlatá olympijská medaile. A proto si uvědomuji, jaké jsem měl štěstí, že jsem nebyl a nebudu součástí olympiády, kterou nedemokratická země zneužívá, aby si vylepšila svůj obraz po celém světě.“

Rychlostní kanoista, stříbrný a třikrát bronzový z letních her o olympiádě v Číně

MARTIN DOKTOR

„Tak jako na řadě míst předtím se ucpaly záchody, vytekla kanalizace do sklepa, takže jsem musel vzít šroubovák a opravit to.“

Šéf české olympijské mise o problémech v olympijské vesnici

JAKUB ČUTTA

„Zoufale potřebujeme typy jako je Adam Musil. Než by vám dal puk, radši vám zláme hnátu a sám si nechá urvat ucho. To samé jeho brácha David. Radši vykrvácí, než aby ho někdo přešel. Nebo Richard Nedomlel. Místo nich máme v sestavě měkké typy.“

Bývalý reprezentant o složení reprezentačního týmu hokejistů

ROMAN ČERVENKA

„Z olympiád mám jenom plyšáky. Chci to změnit.“

Hokejový útočník, zlatý a bronzový z MS, o své čtvrté olympiádě (2010, 2014, 2018, 2022)

JONÁŠ LEDECKÝ

„Vám nestačí, že dělá dvě věci naráz? Takovej Flash umí jenom rychle běhat.“

Bratr české šampionky o STR, alter egu Ester Ledecké

ESTER LEDECKÁ

„Brýle vám hezky chrání oči. A nikdo neví, kam se díváte, takže se můžete dívat i doblba a odpočívat. Nemusíte pořád vypadat nadšeně. Je to trochu systém Stiga z Top Gearu. Nikdo neví, kdo to je, a jezdí hrozně rychle.“

Lyžařka a snowboardistka o tom, proč ani při rozhovorech neodkládá lyžařské brýle

JAROSLAV ŠPAČEK

„Máme lítat do teplých krajin, ne do zimy! Stráča (Martin Straka) uletěl, ale straky tady přes zimu zůstávají, tak proto.“

Asistent trenéra hokejistů, kterého – stejně jako Michaela Špačka, dlouho nepustil covid na ZOH

MARKÉTA DAVIDOVÁ

„Moje klasická chyba. Už ji dělám méně často, ale dělám. Jindra (bývalý trenér Šikola) mě za ni vždycky na tréninku honil s kopřivou.“

Biatlonistka o poslední ráně z vytrvalostního závodu, která ji připravila o zlato. Skončila 6.

JIŘÍ HAMZA

„Závoďáci se budou muset na velkých akcích odepnout od sociálních médií. Lidi jsou tam zkrátka nekompromisní. Nechci to dávat do kupy všechno, ale moc internetu je tak šílená, že je lepší tam ani nechodit. Asi jsme to i podcenili, lidi dokážou být opravdu krutí a nevidí, co je za tím práce, aby se člověk dopracoval na čtvrté nebo šesté místo na světě.“

Šéf biatlonového svazu o kritice Markéty Davidové na sociálních sítích

ESTER LEDECKÁ

„Začínám na sebe dávat pozor hned ze startu sezony. Mám rozjetou kariéru, své cíle, spoustu věcí oželím. Jako že třeba neskáču s protrhnutým padákem.“

Lyžařka a snowboardistka o prevenci

MARTINA SÁBLÍKOVÁ

„Jsem hrozně spokojená. Dva dny před startem jsem se trochu sesypala. Po tom, co mám letos za sebou (v lednu si po pádu pořezala stehno), jsem si říkala, že už nemám možnost se soupeřkami bojovat.“

Rychlobruslařka o 4. místě ze závodu na 3000 metrů

MAREK JELÍNEK

„Někdy svítí sluníčko, někdy prší. My jsme teď pořádně zmokli. Ale věříme, že oschneme, oklepeme se a budeme do toho šlapat dál.“

Šéftrenér českých snowboardistů o sérii smolných zranění

TOMÁŠ PACINA

„Situace je, jaká je. Chci si nechat svou akreditaci, na tyhle otázky budu odpovídat, až budu v bezpečí doma v Česku.“

Trenér hokejistek o situaci v Číně

ANEŽKA INDRÁČKOVÁ

„Nechodím tolik do školy, ale tu mám ráda, takže je to spíš nepříjemnost.“

Česká skokanka na lyžích, v 15 letech nejmladší členka olympijské výpravy v české historii

ONDŘEJ RYBÁŘ

„Rádoby fanouškům, kteří jsou v diskuzích a vyhazují lidi na minutu, bych přál jedinou věc – aby jednou dělali tak důležitou práci, při které, když jednou udělají důležitou chybu, na ně bude koukat milion lidí.“

Šéftrenér biatlonistů o špatně namazaných lyžích pro Markétu Davidovou

MICHAL KRČMÁŘ

„Fotbalová Sparta mě potěšila, koukal jsem. Trenér říkal, ať jdu spát a vykašlu se na to. Jenže mně to nedalo a tím, že tu mám posunutý režim a vstávám v deset, to nevadilo. Její houževnatost pro mě byl příklad do sprintu.“

Biatlonista o motivaci v podobě vítězství Sparty na hřišti Slavie

KRYŠTOF KRÝZL

„Byl to asi nejtěžší závod, co jsem absolvoval. Celý týden jsme jezdili za hezkého počasí, pohodička a najednou přijde totální saigon. Strašná zima, lyžáky úplně tvrdý.“

Alpský lyžař o těžkých podmínkách v obřím slalomu

LUCIE CHARVÁTOVÁ

„Asi mi svědčí, když je zima jako kráva. Před střelbou mi zamrzly i oči, to se mi snad nikdy nestalo. V posledním kole jsem si už jen říkala, že doufám, že mě za cílovou rovinkou aspoň seškrábnou.“

Biatlonistka, 19. z vytrvalostního závodu, o zimě a mrazu

ESTER LEDECKÁ

„Trenéři jsou strašní kamzíci. Tomas (trenér Bank) viděl hodně, musel vylézt na nějakou skálu. On se v tom vyloženě vyžívá. Kam nejdál může, tam se vyškrábe. Pak se vysmívá ostatním trenérům, že jsou lamy. Že tak vysoko nevylezli.“

Lyžařka o tom, jak si trenér Tomáš Bank hledá co nejlepší pozice pro pozorování sjezdovky

JAKUB ČUTTA

„Katastrofa, jinak to nemůžeme nazvat. Do páté třídy porážíme svět, porazíme kohokoliv, v sedmé jakbysmet, v deváté je to vyrovnané a od dorostu výš jsme v pytli. Najednou to nefunguje. Jde o obyčejný odraz našeho prostředí. A nejhorší na tom je, že řadu příštích let to ještě bude dobíhat.“

Bývalý reprezentant o českém hokeji

VASIL HUSÁK

„Byl to extrém. Koukal jsem, že v buňce mají někteří servisáci omrzliny. Adam Fellner říkal, že v posledním kole už víceméně nevnímal svět. Je to těžké, takové dobývání severního pólu.“

Reprezentační trenér běžkařů o kruté zimě a větru

TOMÁŠ PACINA

„Byla jako Hašek v Naganu! Nepřekvapila mě, vždycky nám bylo jasné, že může zápasy vyloženě vychytat. Chytala opravdu fantasticky, díky ní jsme trošku doufali v Nagano, kde to Hašan proti Američanům ve čtvrtfinále taky vychytal.“

Trenér hokejistek o brankářce Kláře Peslarové, která proti Američankám (1:4) pochytala 55 střel a byla vyhlášená nejlepší brankářkou turnaje

EVA PUSKARČÍKOVÁ

„Až jednoho dne medaile přijde poštou, dám ji na poličku. A jednou budu říkat vnoučatům: ‚Babička tady vyhrála!‘ Fotku ze stupňů vítězů žádnou nemáme, ale je to tady.“

Česká biatlonistka o dodatečném olympijském bronzu ze štafety v Soči 2014, kde byly stříbrné Rusky diskvalifikovány

LUCIE CHARVÁTOVÁ

„Pidhrušná je velmi obávaná a zákeřná na finiš. Cílová rovinka je tak krátká a s takovou radostí si mě vychutnala, že jsem posledních pět metrů dojížděla skoro s brekem. To snad není možné, proč zase já?“

Česká biatlonistka o finiši ženské štafety a boji s Ukrajinou o 7. místo

LIBOR VÍTEK

„Strava tady není vůbec kvalitní. Výběr je široký, ale chutná to stejně. Být sportovcem, vůbec nevím, jak bych se stravoval.“

Doktor české výpravy o mizerném jídle

ESTER LEDECKÁ

„Dělala jsem, co jsem mohla. Na snowboardistku dobrý.“

Zimní obojživelnice o pátém místě ze super-G