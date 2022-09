Horolezec Jaroš o ztracené Soukalové: Za blbost se platí!

Jestli někdo dobře ví, jak v horách přečkat krizové chvíle, je to Radek Jaroš (58). Horolezec, jenž má na svém kontě všech 14 osmitisícovek, nad případem Soukalové trochu nechápavě kroutí hlavou, ale radami, jak přežít mrazivou noc, nešetří.

Co by měl člověk dělat, když se jako Gabriela Soukalová ztratí ve vysoké nadmořské výšce?

„V Alpách není vysoká výška (usmívá se). Přiznám se, že jen těžko chápu, že se jí něco takového přihodilo, zvlášť na kole, ale dobře, stanou se různé věci. Člověk by měl samozřejmě udělat všechno pro to, aby takováhle situace nenastala, ale když už má tu smůlu, moc variant nezbývá. Prostě tu noc musíte přežít.“

Jak?

„Základ je obléct se do všeho, co člověk u sebe má. Teď už je celkem chladno, určitě se musela obléct dobře už na samotnou vyjížďku, a mít s sebou něco na přioblečení na jízdu z kopce nebo po hřebeni.“

A co přespání venku?

„V takové chvíli berete, co je po ruce: skalní převis, aby na vás nefoukalo, husté stromy nad vámi jako aspoň nějaká ochrana před deštěm, krmelec se senem, do kterého se zavrtáte. Holt vám nezbývá nic jiného než se smířit s tím, že nic nemáte. Když člověk leze v Alpách nebo v Tatrách a je nucený bivakovat, tak prostě sedí na hlíně, šutru, helmě nebo batohu, je oblečený tak, jak je oblečený a prostě čeká na ráno. Je to krušný zážitek, ale v tomhle počasí to není život ohrožující záležitost, je to prostě jenom lidská blbost, a za tu se platí.“

Teplota v téhle výšce ale padá pod bod mrazu…

„No, tak si holt podupu, zacvičím si, dřepuju. Ruská kamna, jak se říká. Když je člověk v takové nepohodě, stejně neusne tvrdým spánkem, aby zmrznul, to dobře znám. To se vám stane nahoře v Himálaji, ale ne tady a teď. Tady je to maximálně o několika hodinách nekomfortu a utrpení. Na druhou stranu, co vás nezabije, to vás posílí.“