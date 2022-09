Oslavenec Suchopárek: Vytknul bych jen jednu věc. Proč vybral Valentu?

Trenér týmu do 21 let Jan Suchopárek • ČTK / Říhová Michaela

Co je pro trenéra lepší narozeninový dárek než dort? Přece vítězství v důležitém zápase! Janu Suchopárkovi to vyšlo, česká jednadvacítka v prologu baráže o postup na EURO vyhrála 2:1 na Islandu a před úterní odvetou v Českých Budějovicích je v komfortní pozici. „Škoda, že nemůžu mít narozeniny každý den,“ usmál se Suchopárek, jemuž v pátek bylo třiapadesát.

Co vám po bitvě v Reykjavíku běželo hlavou?

„Že jsme zaslouženě vyhráli nad těžkým soupeřem. Pravda, měli jsme i pasáže, v kterých se nám nedařilo kombinovat, a po zisku jsme někdy zbytečně ztráceli míče. Na druhou stranu jsme měli poměrně slušné procento vyhraných soubojů: pramenily z toho zisky ve středu pole a další situace, z kterých jsme mohli skórovat.“

Je fakt, že jste měli šancí víc než jen na dva góly.

„Klukům bych vytknul pouze závěr, kdy jsme zbytečně ztratili koncentraci, a trochu to působilo, jako kdybychom chtěli zápas jen dohrát. Kvalita se vytratila a umožnili jsme soupeři dostat se do tlaku. Nechybělo moc a mohli jsme o vítězství přijít.“

Jak moc důležité bylo rychlé vyrovnání? Island v prvním poločase vedl jen necelých sedm minut.

„Nevstoupili jsme do zápasu přesvědčivě, spíš jsme se nechali zatlačit. Dělali jsme chyby v rozehrávce a při napadání soupeře jsme nebyli úplně precizní. Vyvrcholilo to inkasovaným gólem, který jsme nabídli soupeři sami. Měli jsme míč v držení a nakonec z toho byla penalta. Nicméně až na pár okamžiků jsme zvládali obrannou činnost a i trojice hráčů ve středu pole splnila to, co jsme si od ní slibovali: dobře zachytávat soupeře v náběhu a přečíslit střed. Ukázali jsme, že jsme schopní Island přehrát.“

Vyrovnávací gól vstřelil záložník Matěj Valenta, jenž z předchozích deseti kvalifikačních zápasů odehrál jediný. Proč jste se rozhodl právě pro něj?

„Z několika důvodů. Na hostování v Liberci je vytížený víc než ve Slavii, byť kvůli červené kartě nemohl hrát ve dvou zápasech. Má ovšem velmi dobré řešení ve finální fázi, což ukázal i na Islandu. Výhodou je taky součinnost s dalším středovým záložníkem Lukášem Červem z Liberce. Na podhrot se nám nabízejí i další varianty, ale Matěj vypadal v tréninku nejlíp.“

Co čekáte od odvety?

„Bude neméně náročná než první zápas. Máme náskok jednoho gólu, ale bylo by hloupé, abychom přemýšleli jen o tom, jak ho budeme hájit. Už na Islandu se potvrdilo, že když jsme byli aktivní a úspěšní v kombinaci, měli jsme navrch. Velkou roli by mohl hrát i přírodní trávník. Byť byla umělka v Reykjavíku pokropená, není to povrch, na kterém bychom hráli rádi.“

A jak velké můžou být zásahy do sestavy? Líbil se vám třeba někdo ze střídajících hráčů? Nebo se našel i někdo, kdo vás moc nepřesvědčil?

„Mužstvo podalo velmi dobrý výkon. Situace se vyvíjí: už během přípravy jsme přišli o některé hráče, s kterými jsme počítali i třeba do základní sestavy. Uvidíme, co nás potká dál. Zatím nemůžeme říct o někom, kdo má menší šrámy, že nebude moct hrát odvetu. Každý hráč, který tady je, do týmu jednoznačně patří. Moc zásahů do sestavy neočekávám.“