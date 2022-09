Ronaldova tajemství očima jeho osudových žen: Něžný milenec i zbabělec!

Až zítra večer vletí na trávník v Edenu (20:45, ČT sport), české fotbalisty bude ze všeho nejvíc zajímat, jak zastavit jeho kouzla. Ví se, že na hřišti Cristiano Ronaldo (37) moc slabin nemá. Za zavřenými dveřmi, tam je to jiná!

Krásné ženy na playboye Cristiana letí jako můry za světlem. A on nemá ve zvyku říkat ne! Seznam jeho milostných avantýr je předlouhý, portugalská superstar však přesto čas od času čelí podezření, jestli náhodou není gay. „Cristiano miluje muže,“ šokoval před dvěma lety majitel luxusní seznamky s tím, že jeho vztahy s krásnými ženami jsou jen naoko. Slova Cristianových žen (ani fakt, že má hned pět dětí) něčemu takovému rozhodně nenapovídají. Jaký tedy Ronaldo (nejen) v posteli je?

Je to nevěrník?

Když fotbalista Manchesteru United čelil obvinění ze znásilnění, na jeho obranu vystoupila jeho ex Nereida Gallardová. „Nedovedu si představit, jak někoho do něčeho nutí. Měla jsem partnery, kteří rádi říkali sprosťárny nebo mě rádi tvrdě chytili, ale Cristiano takový není. V posteli rozhodně agresivní není. Ke mně se vždycky choval jako gentleman,“ nechala se slyšet Španělka, se kterou Ronaldo chodil v roce 2008.

Nereida, která se nestydí ukazovat své přednosti, přitom útočníka po rozchodu nemohla ani cítit. „Rozešel se se mnou SMS zprávou, je to zbabělec,“ prskala. To Irina Šajková, jež s »CR7« randila celých pět let, se po rozchodu rozpovídala o tom, jaký má být její ideální partner. „Musí být laskavý, zábavný, upřímný a vědět, jak se chovat k ženě. A také věrný,“ nepřímo obvinila Ronalda z milostných záletů.

Sex versus góly

Se současnou partnerkou Georginou Rodríguezovou to Cristianovi (zdá se) klape. Pár na jaře přečkal tragédii, když přišel o jedno z dvojčat. Teď spolu vychovávají pět ratolestí, dvě jsou společné, plánují svatbu a Ronaldo se své družky nemůže nabažit. „Žádný můj gól není lepší než sex s Georginou,“ má jasno portugalská hvězda.