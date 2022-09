Fotbaloví fanoušci jsou v pozoru! Ve čtvrtek večer v Praze přistálo letadlo s fotbalovým týmem portugalské reprezentace a na palubě samozřejmě nechyběla největší hvězda kádru, Cristiano Ronaldo (37). Špičkový útočník sice na hřišti stále umí ukázat parádní výkon, ale vzhledem k tomu, s jakou důsledností pečuje o své tělo a také dbá na soukromí, očekává se, že příletu hvězdného fotbalisty předcházely velké manévry...

Před zápasem má slavný Portugalec poměrně striktní režim. Velký důraz klade především na odpočinek. „Chodím brzy spát a brzy vstávám, zvláště před zápasy. Spánek pomáhá mým svalům zotavit se, což je opravdu důležité,“ svěřil se Ronaldo před časem fotbalovému magazínu Four Four Two. Rodák z Funchalu se pak vždy snaží spát alespoň osm hodin.

Jen tak někde by ale fenomenální fotbalista hlavu nesložil. Ostatně, sám vlastní několik hotelů a svým zákazníkům se snaží dopřávat jen to nejlepší. Není tak divu, že v roli hosta očekává totéž.

Všudypřítomný důraz na speciální požadavky potvrdila jeho partnerka Georgina, která ve své show na Netflixu práskla řadu parametrů, které musí splňovat jakékoliv místo, kam se fotbalista se svou rodinou vydá na dovolenou. Kromě dostatku prostoru a soukromí musí být v ubikaci také k dispozici bazén. Důležitá je také posilovna, kterou si navíc během rodinných dovolených neváhá Ronaldo vybavit vlastními stroji.

Prostředí a odpočinek hraje pro odchovance Sportingu prim. Špitá se, že po uzavření smlouvy v současném klubu měnil vyhlédnutou vilu za jinou z toho důvodu, že ho budily hlučné ovce.

Bydlení v luxusu

Přílet byl ostře sledován nejen médii, ale především fotbalovými fanoušky. Ti z nich, kteří ve čtvrtek večer čekali na letišti ve snaze fotbalovou hvězdu alespoň zahlédnout, odjeli domů zklamaní. Portugalci přistáli na Terminálu 3, kde pro ně byl nachystán autobus, do kterého tým nasedl a odjel do hotelu Four Seasons, který pochopitelně splňuje všechny výše zmíněné požadavky.

Luxusní hotel v centru Prahy nabízí kromě špičkového servisu také spa/wellness. Dá se každopádně očekávat, že si Ronaldo díky perfektní pozici hotelu užije výhled na Vltavu s panoramatem Pražského hradu.

Otázkou zůstává bezpečnost. Portugalský národní tým už v minulosti žádal například na MS v Brazílii pro svého kapitána čtyrčlennou ochranku. Vzhledem k tomu, jak dalece je fotbal v Česku oblíbeným sportem se očekává i v Praze velký zájem fanoušků, z čehož samozřejmě mohou pramenit také obavy o bezpečnost. A tak by nebylo s podivem, kdyby měl Ronaldo po svém boku větší počet bodyguardů také v našem hlavním městě.

Nic než čerstvost

Velice specifický režim má ale Cristiano Ronaldo ohledně jídla. Podle dostupných zdrojů by nikdy nepozřel nic mraženého a maximálně dbá na to, aby všechny potraviny byly čerstvé. Při návštěvě restaurace je pro něj tak ideálním jídlem například steak se salátem.

Na snídani má pak útočník Manchesteru United nejradši sýr, šunku, ovoce, nízkotučný jogurt nebo avokádový toust. Dá se předpokládat, že podobné potraviny se na jeho stůl servírují během pátečního dopoledne v Praze.