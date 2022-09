Rve se s rakovinou, teď boss Slavie Tvrdík provdal dceru za gólmana Koláře: Hrdý na slzy!

Po půlroce boje s rakovinou zažil týden, na který nikdy nezapomene. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík (54) se nejdřív pochlubil, že léčba jde dobrým směrem, aby o pár dní později provdal dceru Janu (21). Úspěšná modelka řekla »ano« gólmanovi sešívaných Ondřeji Kolářovi (27).

Zlá zpráva pro Tvrdíka a jeho nejbližší přišla v polovině března, když lékaři při prohlídce odhalili zákeřnou nemoc. Příprava sňatku Jany a Ondřeje byla tehdy v plném proudu, vše se mělo konat začátkem června. Svatební veselí se s těžkou nemocí a ohlášenou Tvrdíkovou čtyřměsíční pracovní neschopností neslučovalo, a tak se vše odložilo. „Tatínek mě samozřejmě povede k oltáři,“ byla si jistá Jana. Její přání se vyplnilo v sobotu.

Náročné přípravy

Na zámečku nedaleko Prahy se sešlo zhruba 75 hostů včetně trenérského štábu Slavie v čele s Jindřichem Trpišovským či spoluhráči Bořilem, Lingrem a Kovářem. Členové červenobílé delegace z první řady sledovali, jak jejich šéf vede dceru k oltáři a jak je z toho pořádně naměkko. „Chystat svatbu jako otec nevěsty nebylo v posledních týdnech úplně jednoduché. Ale pak to přijde, slzy nevadí a chcete si užít každou chvilku,“ přiznal Tvrdík, že v nerovném souboji s dojetím přece jen podlehl. Kdo by se mu také divil…

Úspěch v Lize mistrů

Jen pár dní před víkendovým obřadem se totiž Tvrdík podělil se světem o dobré zprávy ohledně léčby rakoviny. „První kolo svojí soukromé Ligy mistrů jsem vyhrál,“ napsal. Už to by samo o sobě zasluhovalo pořádnou oslavu, teď navíc ještě svatba. „V jeden týden dostat dobré zprávy a odvést dceru k oltáři, to pro mě bylo obrovsky emotivní,“ vzkázal první muž Slavie po týdnu plném životního štěstí.