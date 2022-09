Hořící aktivista na Federerově rozlučce skončil v rukou policie: Nařkli ho z užívání drog!

Jedna skvostná tenisová kariéra uzavřena. V tomto duchu probíhal páteční Laver Cup v Londýně, na kterém se sportovní svět loučil s legendárním Rogerem Federerem (41), který pověsil raketu na hřebík. Slávu ale narušil aktivista, který zapálil kurt, a poté i sebe! Nyní už veřejnost ví, co se s ním dělo po odtažení do útrob O2 areny, a kdo to vlastně je.