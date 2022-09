Podvod na diváky? Fanoušci po zrušení Premier League na O2 TV zuří. Co na to ředitel?

Chlubí se komplexní sportovní nabídkou, jenže to nejlepší z fotbalového světa svým divákům stejně nedají! Televize O2 TV definitivně odpískala přenosy z anglické Premier League. A fanoušci zuří!

Nedohodli se, nepřistoupili na podmínky, které jim společnost Canal+ coby majitel licence nabízela. „Moc mě to mrzí. Konkurenční boj a vyjednávání byla tvrdá a věřím, že se v budoucnu podaří dojednat. Dostávám naloženo a chápu tu naštvanost,“ řekl Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

Špičkový lakros

Byl to jejich hlavní trumf, když před pár lety lákali natěšené sportovní fandy do svých řad. Premier League, nejlepší fotbalová liga světa s největšími hvězdami, výkladní skříň. Kupte si nás, tohle jinde neuvidíte! Jenže teď je konec a rozhořčení diváci to berou jako podvod. „Zdražíme, ubereme obsah a nabídneme vám místo fotbalu špičkový lakros,“ rýpnul si i známý politický novinář Jindřich Šídlo.

Ukončili jednání

Canal+ Sport vysílá anglickou ligu na svých platformách Skylink a freeSAT, je i v nabídce T-Mobilu, Slovak Telekomu a Digi Slovakia. To dohromady reprezentuje pokrytí téměř poloviny českých a slovenských domácností.

„Jsme v situaci, kdy na dalších partnerstvích nejsme závislí. Jednání s O2 se nikam neposunula, proto jsme se rozhodli je ukončit. S jejich obnovením minimálně do konce aktuálního ročníku Premier League nepočítáme,“ řekl viceprezident Canal+ Luxembourg Ladislav Řeháček. Takže za rok? Anebo snad už nikdy?!