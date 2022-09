Sommer vs. Souček 2:0. Český kapitán: Ukázal kvalitu. Penalta? Rána do zad

Granit Xhaka, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri... Při předzápasových zmínkách o kvalitě Švýcarů a výrazných individualitách padala hlavně jména těchto hráčů z pole. I proti Čechům předvedly zmiňované hvězdy nadstandardní výkon, ještě více nicméně dominoval někdo jiný.

A to třiatřicetiletý Yann Sommer, jehož v roce 2004 v Basileji nahrazoval Tomáš Vaclík, neboť přestupoval do Mönchengladbachu.

Zkušený gólman potvrdil, že momentálně patří v Evropě mezi nejužší špičku. To, že nedávno proti Bayernu zapsal při plichtě 1:1 rekordních devatenáct úspěšných zákroků, fakt nebyla náhoda.

„Teď mu to lepí, chytá fantasticky. Začátek sezony ho zastihl ve skvělé formě. Zápas proti Bayernu, v němž vytvořil rekord bundesligy v počtu zásahů na jedno utkání, se gólmanovi povede jednou za kariéru. Všechno lítá blízko, rozhodnutí jsou správná. Myslím, že byl v takovém laufu, že kdyby se hrálo dalších třeba třicet nebo čtyřicet minut, další gól by stejně nedostal. I na něj se těším. Střídali jsme se v Basileji, od té doby jsme v průběžném kontaktu, víme o sobě,“ vykládal Vaclík o víkendu.

Jenže zatímco on musel kvůli poraněnému ramenu v úterý večer v Kybunparku střídat v poločase a přepustit kasu Jindřichu Staňkovi s bilancí dvou inkasovaných branek a žádného zákroku, Sommer exceloval.

Enormní sebevědomí demonstroval přesnou rozehrávkou nohama, sbíráním centrů, což přitom při výšce 183 centimetrů není úplná samozřejmost, a hlavně při neuvěřitelných zákrocích.

„Pořád se zlepšuje. Jsme rádi, že ho máme a že na sraz vždycky rád dorazí. Každý takový dílčí úspěch ho posiluje a nám dodává sebevědomí,“ chválil klíčového muže kouč Murat Yakin.

Vše začalo ve druhé minutě, když „jen“ dobře stál a pohodlně lapil Součkovu hlavičku po rohovém kopu do rukavic. Pak se Sommer pouze ohlédl za Vlkanovovou dělovkou do břevna – a poté již následovala one man show.

Kompletní známkování českého týmu si projděte zde >>>

Černého obstřel na zadní tyč vyškrábl famózně, těžko křídelníkovi z Twente při zakončení cokoli vyčítat. Ránu skryl mezi nohy obránce, mířila za háčky a ještě skočila o mokrý trávník... Wow!

Po hodině hry pak fantom s dlouhými vlasy zpacifikoval penaltu Tomáši Součkovi. Kapituloval jen z kopačky Patrika Schicka, volej pod břevno do protipohybu schovaný za beka chytit nešel.

„Ještě si to musím vyhodnotit na videu. Ale nedal jsem gól, takže jsem to špatně kopl. Dal jsem to hodně po zemi, věřil jsem, že na mokré trávě se to prorve, ale brankář to vystihl a udělal skvělý zákrok. Je mi to líto, protože po takovém výkonu to byla rána do zad. Mrzí mě to,“ popisoval český kapitán smutným hlasem, který často střídal kašel.

Souček dřív penalty ve Slavii proměňoval, faktem ale je, že v součtu s touto nedal dvě za sebou. V prosinci 2019 vyhrál miniduel tehdejší brankář Liberce Filip Nguyen. Tenkrát tím záložník pražského klubu jako druhý hráč v historii samostatné české ligy vyrovnal negativní rekord – tři neúspěšné pokutové kopy v jedné sezoně.

„Penalt mám za sebou ale už strašně moc. Bavili jsme se s Patrikem (Schickem), jestli si věřím. Řekl jsem, že jo,“ popisoval Souček rychlou domluvu s kanonýrem, jenž pro změnu neproměnil penaltu v sobotu proti Portugalcům (0:4).

Jenže zatímco Schickův pokus se lehce otřel o břevno, Součka vyčapal Sommer. „Vnímal jsem, že se mě snaží rozhodit, ale snažil jsem se soustředit na sebe. Vybral jsem si stranu, on ukázal kvalitu, ale beru to na sebe. Moje vina.“

Trenér Jaroslav Šilhavý upřímně řekl, že už je z této disciplíny trochu frustrován. „Vždycky jsou určeni jeden až čtyři hráči. S Portugalskem i Švýcarskem byli určeni ti stejní. Páťa asi komunikoval s Tomášem, kdo půjde kopat. Páťa minule nedal, zatímco Tomáš si věřil, bohužel to taky nedal. To se stane, ale je škoda, že se nám to stalo takhle za sebou.“

Hledání spolehlivého specialisty na bílý puntík pokračuje. Kdo půjde příště?