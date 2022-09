Sejk po postupu na EURO: Týmovou kvalitu máme lepší než v celé Evropě

Promluva Jana Suchopárka v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Hrdina Matěj Kovář a jeho úsměv v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Oslavy postupu českých fotbalistů do 21 let na EURO 2023 • FAČR/Martin Gregor

Lukáš Červ a česká euforie v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Jan Suchopárek diriguje své svěřence v odvetě baráže o EURO do 21 let s Islandem • ČTK / Pancer Václav

I bezgólová plichta může odstartovat nekonečnou euforii. Své o tom ví i česká jednadvacítka, která v součtu s venkovní výhrou 2:1 postoupila přes Island na mistrovství Evropy. „Je to nejvíc, co se mi zatím povedlo,“ líčil útočník Václav Sejk, jenž Lvíčatům v kvalifikaci pomohl čtyřmi trefami. Jednu si schoval na prolog baráže na Islandu, byl to postupový gól. V Českých Budějovicích už stačila i remíza 0:0.

Dostali jste se mezi šestnáct nejlepších týmů Evropy. Jak vám to zní?

„Těžko se to popisuje. Hned po hvizdu jsem klekl na kolena. Bylo to pro mě nejvíc, co se mi zatím stalo. Jsem dojatý. Asi si to uvědomím až druhý den po zápase. Oslavíme to hezky počesku. Jsme na EURO!“

Byl to vydřený postup? Remíza 0:0 v odvetě byla šťastná.

„Už jsem několikrát říkal, že Island má nahoře obrovskou kvalitu a v Budějovicích to opět potvrdil. Všech deset hráčů mělo velkou individuální kvalitu. Ale my máme týmovou kvalitu větší než v celé Evropě.“

Byly to velké nervy?

„Obrovské. Nejradši bych nešel ze hřiště, ale už jsem měl křeče do obou lýtek. Nechtěl jsem oslabit tým, aby nás bylo na place o jednoho míň, tak jsem požádal o střídání. Ale na střídačce jsem tím žil, jako by nás bylo na hřišti dvanáct. Nebo s celou střídačkou rovnou třiadvacet.“

Nebrzdila vás nervozita? Poslední krok bývá vždycky nejtěžší.

„Nervozita trochu opadla i díky tomu, co jsme uhráli v prvním zápase na Islandu. Věděli jsme, co nás v odvetě čeká, že Island má kvalitu. Ale taky jsme věděli, že vzadu góly nedostáváme a máme tam výborné hráče. Jsme prostě tým.“

Sám jste mohl dát gól, tutovku měl i třeba záložník Lukáš Červ. Nebál jste se, že vás neproměněné šance budou nakonec mrzet?

„Kdybychom dostali gól, určitě nás to mohlo mrzet. Ale nedostali jsme ho a postoupili. Nedávám si do hlavy, že mě to mohlo mrzet. Prostě jsme na EURO a to je všechno.“