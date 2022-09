Z I. B třídy až do vedení West Hamu. Čech rozhoduje o rozpočtu na posily

Před fotbalovou kariérou dal přednost té pracovní. To mu však nezabránilo dostat se až do Premier League. Jiří Švarc se totiž na začátku září stal členem představenstva londýnského klubu, v němž má minoritní podíl i majitel pražské Sparty Daniel Křetínský. „Dlouho to byla důvěrná informace, kterou věděli jen moji nejbližší,“ prozradil v rozhovoru pro web fotbalpraha.cz 47letý bankéř, jenž stále chytá za Černolice v I. B třídě.

A jak se vůbec dostal do své funkce u „kladivářů“? Jsou za tím tři věci. „Tou první je, že se delší dobu znám s Danielem Křetínským,“ líčil Švarc, jenž pracuje pro banku JP Morgan. „Myslím, že se v našem klientsko-bankéřském vztahu vyvinula za dlouhé roky spolupráce velká důvěra.“

Na základě toho Křetínský oslovil Švarce, zda by nechtěl vstoupit do vedení West Hamu.

„Jelikož jsem v JP Morgan od roku 1999 a máme kanceláře i v Londýně, vytvořil jsem si tam síť kontaktů, která se dá využít i v této pozici,“ uvedl Švarc druhý důvod. „A ten třetí je moje fotbalová historie. Ano, nikdy jsem nehrál na nejvyšší úrovni, ale aspoň na úrovni divize vím, jak funguje kabina a vztah hráč-trenér.“

Dlouhá léta chytal za Přední Kopaninu, s níž vyhrál dva přeborové tituly a nasbíral sedmdesát startů v divizi. Nyní na závěr kariéry hraje v rámci hostování v Černolicích, kde o jeho angažmá u West Hamu neměli tušení.

„Ještě jsem to tam neříkal,“ usmál se Švarc. „Dlouho to byla důvěrná informace, kterou věděli jen moji nejbližší. Po formálním souhlasu vedení Premier League už to uniklo do londýnských Timesů, teď už je to oficiální.“

Od září tak víkend co víkend střídá I. B třídu za Premier League.

A co vůbec obnáší práce v představenstvu West Hamu? „V podstatě se dá říct, že jsme řídící, ale zároveň i dozorčí orgán klubu,“ vysvětluje Švarc. „Chráníme zájmy klubu i akcionáře, spravujeme finanční výkazy a vyhodnocujeme ekonomické pohledy přestupů, které se udělají.“

To znamená, že konkrétně řeší rozpočet na posily. „Ale jejich výběr je už plně v kompetenci Davida Moyese,“ podotkl Švarc a prozradil, že se skotským trenérem má domluvenou večeři. „Pokud bude souhlasit, postupem času bych se rád dostal blíže i k hráčům.“

Spolupráce se Spartou není teď na stole

S Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem se ale zatím nesetkal. Osobně byl na každém domácím zápase „kladivářů“ v této sezoně. „Ale venkovní sleduji jen v televizi,“ poznamenal pro web fotbalpraha.cz.

Anglickou ligu přitom detailně jako fanoušek sledoval už dřív, přehled tedy má výborný. Přesun do nové pozice se přesto nerodil snadno. „Můj zaměstnavatel byl zpočátku proti, takže to byl poměrně dlouhodobý proces, než jsem od něj dostal zelenou. Ale povedlo se a jsem za to moc rád,“ ulevil si.

A jak kloubí angažmá ve West Hamu s tím v Černolicích? „Všichni jsme lidi, každý máme nějaký koníček, u kterého vypneme. Někdo jde běhat do lesa, někdo jde na hřiště jako já. Je to forma relaxace,“ pravil o hraní v I. B třídě a rozvykládal se i možnosti spolupráce „kladivářů“ se Spartou.

„V současné době to není na pořadu dne,“ zmínil. „Pokud by West Ham měl zájem, vazba přes majitele je velmi blízká, ale pořád by to muselo být v rámci férových podmínek pro všechny strany.“

Nabídl i pohled, kdy by spolupráce dávala největší smysl. „Pro West Ham by to mohla být šance, aby získal ještě lepší vhled do středoevropského regionu z pohledu talentovaných hráčů. Do budoucnosti jde o jednu z potencionálních oblastí, kterou bych mohl řešit.“