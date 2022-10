Dominika Cibulková o druhém těhotenství: Tohle je důvod!

Před pár dny oznámila světu oficiálně tu nejkrásnější zprávu a nyní tak čelí spršce dotazů. Bývalá světová tenistka Dominika Cibulková (33) dokonce v nadsázce uvedla důvod, proč se s manželem Michalem Navarou o druhé dítě snažili.

O tom, ve které fázi těhotenství se aktuálně nachází, raději pomlčela. Přece jen nechce nic zakřiknout a doufá v naprosto bezproblémové následující měsíce. „S Jakubkem to byla úplná pohodička a téměř procházka růžovou zahradou. Teď ten začátek nebyl až tak perfektní, ale není to nic tragického. Tak jako první těhotenství, tak i toto aktuálně zatím zvládám v pohodě,“ svěřila se Dominika pro Šport24.sk.

Druhé děťátko bylo samozřejmě plánované a blonďatá kráska si neodpustila vtipné odlehčení, když se rozhovořila o důvodech. „Samozřejmě, že bylo plánované. Myslím si, že dospěl čas na to, aby se naše rodinka rozrostla. Řekla jsem Michalovi, že není na co čekat. Do tohoto léta jsem tak jako tak nezhubla, tak pojďme na to.“ Postěžovala si naoko na problémy s postavou.

Malý Jakub se tak již brzy dočká sourozence a čeká ho náročné vyrovnávání s realitou, protože rodiče budou muset začít dělit svou pozornost. „Malému to už pár týdnů vysvětlujeme. Zatím se k tomu staví velmi odmítavě, i když si myslím, že si vůbec neumí představit, o čem mluvíme. Myslím si, že až přijdeme s malým děťátkem domů, tak se určitě bude ptát, zda a kdy ho dáme pryč?“ Popsala snahu připravit prvorozeného syna na velkou změnu.