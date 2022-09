Dvojnásobný olympijský vítěz v krasobruslení Jevgenij Pljuščenko (39) vyjádřil svůj názor na částečnou mobilizaci v Rusku. Ta už probíhá více než týden a odvedeny byly tisícovky mužů. Slavný krasobruslař se nechal slyšet, že by před povolávacím rozkazem rozhodně neutekl.

Jeden z oblíbenců prezidenta Putina je krajně nespokojen s tím, že se mnozí spoluobčané snaží své aktuální povinnosti vyhnout a Rusko se snaží opustit. „Časy jsou teď těžké. A pokud dorazí agenda, neznamená to, že budete hned posláni na frontu. Možná by bylo správné, kdyby všichni, včetně mě, šli a připravili se na možnou budoucí situaci. Nechápu tu paniku a snahu utíkat a schovávat se. Bohužel mnozí utíkají. To se mi nelíbí!“ Zkritizoval postoj řady Rusů, kteří se chtějí vyhnout armádě.

„Mluvím za sebe. Teď jsem doma v Novogorsku. Ale pokud přijde agenda, tak nikam neuteču. Kurz rád absolvuji. Musíme chránit naše děti a naši budoucnost. To je můj názor. Přál bych si, aby to všichni slyšeli,“ citoval Sport-Express Pljuščenka.

Od 21. září je v Rusku vyhlášena částečná mobilizace, v jejímž rámci chtějí do ozbrojených sil přilákat asi 300 tisíc mužů.