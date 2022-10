Domov pro talenty vlastenecké show: Rudkovská ukázala sídlo »Pljuščenkových andílků«

Manželka krasobruslaře Pljuščenka patří mezi známé milovníky luxusu a na věcech pro sebe a rodinu rozhodně nešetří. Ne vždy se ale vyhazování peněz sejde s vkusem. Stejnou filozofii evidentně Rudkovská se svým mužem razila ve chvíli, kdy budovali »základnu« pro jejich akademii, která se podílí na šílených vlasteneckých show. Do útrob míst, kde se ruští sportovci pod vedením Pljuščenka připravují na své výkony, teď dala Rudkovská nahlédnout.

U vchodu do nízkého domu, ve kterém »Pljuščenkovi andílci sídlí« sídlí recepce. Návštěvy si při čekání mohou odpočinout na gauči u umělého krbu. Na zdi jsou pak v blyštivém provedení a s podsvícením vyobrazeny všechny kontinenty. Ironicky přitom Rusové momentálně na spoustu z nich ani nemohou kvůli sankcím přiletět přímou linkou.

Kromě hlavní budovy mají svěřenci krasobruslaře k dispozici také velkou halu s cvičebními stroji, ke které se dostanou menším parkem vyzdobeným sochami.

Prostory mají obrovská okna, na jejichž dokonalost kladla Rudkovská zvláštní pozornost kvůli evidentní spolupráci. Otázkou je, jestli jsou okna něčím, co by vzhledem k aktuálním problémům v Putinově zemi, mělo Rusy trápit. Ostatně, právě za obsesi okny se jí lidé v komentářích často vysmívají. Kromě toho se do ní strefují i kvůli anglickému komentáři a irskému krbu, což jim nejde dohromady s všudypřítomným vlastenectvím, které spolu s se svým mužem Jana razí.

Pljuščenkova akademie dostala v Rusku dostávat větší prostor poté, co se na tamní sportovce začal vztahovat zákaz účasti na mezinárodní scéně kvůli válce, kterou Putinova armáda rozpoutala na Ukrajině.

Zatímco sám krasobruslař tvrdil, že jde pouze o snahu dát prostor ruským sportovcům, samotná show ukázala, že šlo pouze o propagandu. Na lístky nechal bývalý mistr Evropy natisknout zlověstné písmené »Z« a návštěnívic měli možnost posílat podpůrné vzkazy vojákům, kteří tou dobou páchali zvěrstva v sousední zemi.